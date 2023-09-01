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Росіян після початку війни почала косити неприємна хвороба

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Росіян після початку війни почала косити неприємна хвороба
Педикульоз у Росії набуває загрозливих масштабів
фото: TASS

У Міноборони Росії вважають, що від педикульозу страждають боягузи і «нитики»

Захворюваність на педикульоз у Росії в 2023 році підскочила з двозначною швидкістю, випливає зі статистики Росстату. Про це пише Moskow Times.

За підсумками червня, лікарі виявили вошей у 10,2 тис. громадян – на 24,1% більше, ніж того ж місяця роком раніше. У травні захворюваність на педикульоз перевищила торішні показники на 30,8% (10,5 тис. осіб), у квітні – на 11,6% (10,8 тисячі осіб).

У березні кількість виявлених пацієнтів із зараженням вошами підскочила 34,2%, у лютому – на 34,7%.

Понад 10 років рівень захворюваності на педикульоз у Росії неухильно знижувався. 2010 року це було 272 тисячі випадків на рік, 2015-го – 243 тисячі, 2020-го – 181 тисяча, а 2022-го – вже лише 113 тисяч.

Проте проблема вошей знову загострилася невдовзі після початку війни з Україною, коли сотні тисяч мобілізованих та службовців регулярної армії опинилися в антисанітарних умовах. У січні дружини та матері мобілізованих із Примор'я записали звернення до президента Володимира Путіна, в якому повідомили, що їхні чоловіки масово страждають від вошей. Запитанням зайнявся губернатор Приморського краю Олег Кожем'яко, який доручив розібратися у питанні прокуратурі.

Проблему педикульозу на фронті визнає і Міноборони. В офіційному журналі «Військові комісаріати Росії» відомство називає вошей «повзучими ворогами» і нагадує, що в роки Другої світової від педикульозу страждали 96% бійців Червоної Армії.

«Існуючі ефективні засоби санітарної обробки, як і хімічні препарати для боротьби з паразитами на передовий часто недоступні», – визнає Міноборони. Для боротьби з вошами відомство рекомендує гріти одяг у розпечених бочках, кип'ятити його, заморожувати та вимочувати у бензині. При цьому, як стверджує Міноборони, від педикульозу страждають боягузи і «нитики», а у «активних, рішучих, життєрадісних бійців вошей практично не буває».

Нагадаємо, у Підмосков'ї (Росія) повідомили про новий випадок госпіталізації пацієнта з підозрою на сибірську виразку. Чоловік прибув з Чувашії, де раніше вже виявили випадки інфекції. Про це йдеться у повідомленні на сайті управління Росспоживнагляду по регіону.

Напередодні три випадки зараження сибірською виразкою виявили в Чувашії. Спершу інфікованою виявилася сімейна пара, у якій чоловік заразився при обробці туші бика. Чоловік встиг продати приблизно півтонни інфікованого м'яса. У селизі запровадили карантин: приблизно 130 людей, які контактували з подружжям, знаходяться вдома під постійним наглядом. Також у районі запровадили режим надзвичайної ситуації, оскільки сибірка – небезпечна інфекційна хвороба.

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Теги: окупанти Міноборони військові хвороби

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