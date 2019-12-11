У Нью-Джерсі сталася вулична стрілянина з поліцією: шестеро загиблих



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Фото: АР

Вбитий поліцейський став жертвою засідки, він отримав поранення в голову та помер у лікарні

Один поліцейський та п’ятеро цивільних загинули внаслідок стрілянини в американському Джерсі-Сіті, штат Нью-Джерсі.

Про це повідомляє CNN.

Начальник поліції міста заявив, що серед загиблих є двоє підозрюваних та ще трьох загиблих знайшли в будівлі.

У правоохоронних органах зазначають, що вбитий поліцейський став жертвою засідки. Він отримав поранення в голову та помер у лікарні.

В окружній прокуратурі додали АР, що отримали поранення ще троє поліцейських: один із пораненням у плече, двоє отримали травми від шрапнелі.

Стрілянина тривала близько години. Поліція заблокувала територію, загони спецназу, поліція штату і федеральні агенти також відреагували на подію.

За попередньою інформацією, стрілянина не є терористичним актом.

Нагадаємо, у вівторок в лікарні у Чехії сталася стрілянина, в результаті якої загинули четверо людей.