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    У Нью-Джерсі сталася вулична стрілянина з поліцією: шестеро загиблих

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    У Нью-Джерсі сталася вулична стрілянина з поліцією: шестеро загиблих
    Фото: АР

    Вбитий поліцейський став жертвою засідки, він отримав поранення в голову та помер у лікарні

    Один поліцейський та п’ятеро цивільних загинули внаслідок стрілянини в американському Джерсі-Сіті, штат Нью-Джерсі.

    Про це повідомляє CNN.

    Начальник поліції міста заявив, що серед загиблих є двоє підозрюваних та ще трьох загиблих знайшли в будівлі.

    У правоохоронних органах зазначають, що вбитий поліцейський став жертвою засідки. Він отримав поранення в голову та помер у лікарні.

    В окружній прокуратурі додали АР, що отримали поранення ще троє поліцейських: один із пораненням у плече, двоє отримали травми від шрапнелі.

    Стрілянина тривала близько години. Поліція заблокувала територію, загони спецназу, поліція штату і федеральні агенти також відреагували на подію.

    За попередньою інформацією, стрілянина не є терористичним актом.

    Нагадаємо, у вівторок в лікарні у Чехії сталася стрілянина, в результаті якої загинули четверо людей.

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