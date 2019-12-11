У Нью-Джерсі сталася вулична стрілянина з поліцією: шестеро загиблих
Вбитий поліцейський став жертвою засідки, він отримав поранення в голову та помер у лікарні
Один поліцейський та п’ятеро цивільних загинули внаслідок стрілянини в американському Джерсі-Сіті, штат Нью-Джерсі.
Про це повідомляє CNN.
Начальник поліції міста заявив, що серед загиблих є двоє підозрюваних та ще трьох загиблих знайшли в будівлі.
#JerseyCity @FoxNews NEW DRAMATIC FOOTAGE FROM JERSEY CITY pic.twitter.com/PaaZUoJbaC— samy (@blobzy91) 10 грудня 2019 р.
У правоохоронних органах зазначають, що вбитий поліцейський став жертвою засідки. Він отримав поранення в голову та помер у лікарні.
В окружній прокуратурі додали АР, що отримали поранення ще троє поліцейських: один із пораненням у плече, двоє отримали травми від шрапнелі.
Стрілянина тривала близько години. Поліція заблокувала територію, загони спецназу, поліція штату і федеральні агенти також відреагували на подію.
Video of large #police response to #JerseyCityShooting. #news #JerseyCity #PIX11NEWS pic.twitter.com/U3N9ehmdPD— Darren McQuade (@BreakinNewsBoy) 11 грудня 2019 р.
За попередньою інформацією, стрілянина не є терористичним актом.
Нагадаємо, у вівторок в лікарні у Чехії сталася стрілянина, в результаті якої загинули четверо людей.