Пожежа в багатоповерхівці: поки господарів не було вдома, вигоріла кухня

Про пожежу в будинку рятувальникам повідомили правоохоронці

У вівторок, 22 грудня, сталася пожежа у житловому будинку по вул. Татарській, 2-В у Шевченківському районі столиці. Повідомлення про займання надійшло до рятувальної служби о 15:20, інформує пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

На місце події було направлено рятувальників з найближчих пожежно-рятувальних підрозділів.

Вогнеборці встановили, що пожежа виникла в одній із квартир на п’ятому поверсі 5-поверхового житлового будинку. На кухні сталося загоряння на площі 15 кв. м. На момент прибуття рятувальників власники квартири були відсутні, про пожежу повідомили працівники поліції. Спрацювала охоронна сигналізація та на момент прибуття правоохоронців вони побачили, що із вікна йде дим.

О 15:43 пожежу було локалізовано, а о 15:47 ліквідовано.

Внаслідок пожежі вогнем знищено меблі, кухонне обладнання, холодильник, посудомийна машина та особисті речі.

На місці події було залучено 4 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 15 чоловік особового складу підрозділів ДСНС.

Загиблих і травмованих немає.

Причина виникнення пожежі з'ясовується правоохоронними органами.