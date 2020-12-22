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    Масштабна пожежа в Києві: на ліквідацію знадобилося майже дві години

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    До ліквідації пожежі були залучені понад пів сотні рятувальників - Масштабна пожежа в Києві: на ліквідацію знадобилося майже дві години
    До ліквідації пожежі були залучені понад пів сотні рятувальників
    Фото: ДСНС

    Вогнем була охоплена площа 1500 кв. м

    Пожежа у складському приміщенні на вул. Святошинській, 32, що виникла о 15:42, була ліквідована о 17:29.

    Жертв і потерпілих немає.

    Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    Нагадаємо, пожежа виникла в складському приміщенні розміром 100х30 м. Площа пожежі сягала 200 кв. м, була загроза розповсюдження вогню на сусідні приміщення.

    Під час гасіння пожежі сталося обрушення покрівлі площею 300 кв. м. Із одного з приміщень вогнеборцями було винесено 3 кисневих балони.

    О 16:31 пожежу на площі 1500 кв. м було локалізовано, а о 17:29 - ліквідовано.

    До ліквідації пожежі було залучено 16 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 59 чоловік особового складу підрозділів ДСНС.

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    Масштабна пожежа в Києві: на ліквідацію знадобилося майже дві години
    Масштабна пожежа в Києві: на ліквідацію знадобилося майже дві години
    Масштабна пожежа в Києві: на ліквідацію знадобилося майже дві години
    Масштабна пожежа в Києві: на ліквідацію знадобилося майже дві години
    Масштабна пожежа в Києві: на ліквідацію знадобилося майже дві години
    Масштабна пожежа в Києві: на ліквідацію знадобилося майже дві години
    Масштабна пожежа в Києві: на ліквідацію знадобилося майже дві години
    Масштабна пожежа в Києві: на ліквідацію знадобилося майже дві години
    Масштабна пожежа в Києві: на ліквідацію знадобилося майже дві години
    Масштабна пожежа в Києві: на ліквідацію знадобилося майже дві години
    Масштабна пожежа в Києві: на ліквідацію знадобилося майже дві години
    Масштабна пожежа в Києві: на ліквідацію знадобилося майже дві години
    Масштабна пожежа в Києві: на ліквідацію знадобилося майже дві години
    Масштабна пожежа в Києві: на ліквідацію знадобилося майже дві години

    Причина загоряння встановлюється правоохоронцями.

    Теги: пожежа Київ ДСНС рятувальники
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