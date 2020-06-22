У центрі Києва сталася серйозна ДТП: рух на Хрещатику перекрито (фото)



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ДТП на Хрещатику Фото: dtp.kiev.ua

В аварію потрапили чотири автомобілі

Сьогодні, 22 червня, вранці на вулиці Хрещатик у Києві сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода.

Аварія трапилася поблизу ЦУМа, повідомляє dtp.kiev.ua.

Тут зіткнулися чотири легкових автомобілі.

Інформації про постраждалих.

Через ДТП рух у напрямку Бессарабської площі перекрито.

Як повідомлялося, 20 червня у Києві на вулиці Лаврухіна автомобіль в’їхав у зупинку громадського транспорту. Від удару споруда перекинулась. Свідки кажуть, що пішоходи ледь не влаштували самосуд над водієм.

21 червня на перехресті бульвару Лесі Українки та вул. Джона Маккейна сталося зіткнення двох автомобілів Porshe та Lexus. В результаті чого автомобіль Porshe влетів у бетонну огорожу ізраїльського посольства.