На Луганщині поліцейський потрапив у ДТП: дев’ятеро людей постраждали



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В автомобілі Volkswagen Vento, крім водія-правоохоронця, знаходилося троє військовослужбовців Фото: lug.gp.gov.ua

Правоохоронець, перебуваючи за кермом автомобіля Volkswagen Vento, допустив зіткнення з маршрутним таксі сполученням Рубіжне-Марківка

У Луганській області правоохоронці встановлюють обставини дорожньо-транспортної пригоди за участю поліцейського, в якій постраждали дев’ять осіб.

Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Луганської області.

«Слідством встановлено, що 22 червня близько 11 години ранку на автодорозі в смт Новоайдар Новоайдарського району правоохоронець, перебуваючи за кермом автомобіля Volkswagen Vento, допустив зіткнення з маршрутним таксі «Рута» сполученням Рубіжне-Марківка», - йдеться в повідомленні.

За даними прокуратури, в маршрутному таксі знаходилося сім пасажирів та водій. В автомобілі Volkswagen Vento, крім водія-правоохоронця, знаходилося троє військовослужбовців.

Повідомляється, що внаслідок ДТП госпіталізовано до медичного закладу водія автомобіля Volkswagen Vento у тяжкому стані та вісім пасажирів обох транспортних засобів – з тілесними ушкодженнями різного ступеню тяжкості.

За матеріалами слідства, правоохоронець, інспектор поліції одного з відділів Головного управління Нацполіції в Луганській області, перебував поза службою, змінився з добового чергування на блокпосту.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керували транспортним засобом, що спричинило потерпілим середньої тяжкості тілесні ушкодження).

На даний час встановлюються всі обставини вказаної аварії, проводяться необхідні слідчі (розшукові) дії. Винуватця ДТП буде встановлено після проведення судових експертиз, заявили в прокуратурі.