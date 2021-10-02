Кличко: В столичних лікарнях понад 1200 хворих на коронавірус. Більшість – у важкому стані і невакциновані

Вірус агресивний, а хвороба проходить важче та з ускладненнями, наголосив мер Києва

У столичних медзакладах сьогодні лікуються понад 1200 хворих на коронавірус. Більшість із них – у важкому стані. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера» на телеканалі «Україна».

«Сьогодні в лікарнях міста – понад 1200 хворих на коронавірус. Це люди – у важкому стані. Переважна більшість із них потребують кисневої підтримки. Майже 100% госпіталізованих – невакциновані. І це один з головних аргументів, чому потрібно щеплюватися. Бо якщо ви не дбаєте про своє здоров’я, подумайте про ваших батьків, рідних, друзів. Їх безпека – і ваша відповідальність також, – сказав Кличко. – Дуже не хочеться повертатися до того періоду, коли в нас понад 50 людей помирали від вірусу щодоби. А зараз вірус – більш агресивний. Хвороба проходить важче та з ускладненнями», – додав мер Києва.

Щодо темпів вакцинації у столиці, то, за словами Віталія Кличка, в Києві на сьогодні зробили понад 1,7 млн щеплень. – Більше 880 тисяч щеплень – першою дозою і понад 890 тисяч – двома дозами. Зокрема, вакциновано майже 90 % освітян.

Тим не менш, високим залишається відсоток невакцинованих людей.

«Ми не можемо зробити вакцинацію примусовою. Але, у випадку запровадження суворих обмежень, якщо ви, наприклад, захочете піти в заклад громадського харчування, чи на якісь публічні заходи, також без вакцинації ви цього не зробите. Пробачте, але це – турбота в першу чергу про найцінніше – здоров’я і життя людей», – наголосив Віталій Кличко.

Також Віталій Кличко заявив, що Києву не вдасться уникнути примусової вакцинації, якщо люди хочуть вільно відвідувати громадські місця та вільно користуватися громадським транспортом.

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Міський голова Києва Віталій Кличко вважає, що столиці вдасться цьогоріч уникнути жорсткого локдауну.

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