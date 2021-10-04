Київ може потрапити до «помаранчевої зони» карантину. Коли це станеться

Кияни можуть щепитися від коронавірусу в центрах масової вакцинації

Уникнути локдауну Києву вдасться лише завдяки вакцинації

Існує загроза переходу Києва до «помаранчевої зони» карантину. Про це сказав у коментарі «Сьогодні» очільник Головного управління Держпродпотребслужби в Києві Олег Рубан.

«Київ може перейти до «помаранчевої зони» карантину. Загроза є, але це відбудеться не найближчим часом», – сказав він.

«А ось щоб столиця не потрапила до «червоної зони» карантину, допоможе тільки вакцинація. Цим шляхом пішли провідні європейські країни, наприклад, Велика Британія. Коли понад 70-80% громадян будуть вакциновані, тоді не потрібно вводити суворих обмежень. Тільки так ми зможемо зупинити пандемію і не допустити локдауну і закриття всього бізнесу», – зазначив Рубан.

Як повідомлялося, за минулу добу, 3 жовтня, у Києві коронавірус підтверджено у 169 осіб. Від ускладнень коронавірусної хвороби минулої доби померли 12 киян.

Міський голова Києва Віталій Кличко вважає, що столиці вдасться цьогоріч уникнути жорсткого локдауну. Але, за його словами, Києву не вдасться уникнути примусової вакцинації, якщо люди хочуть вільно відвідувати громадські місця та вільно користуватися громадським транспортом.

У столичних медзакладах сьогодні лікуються понад 1200 хворих на коронавірус.

За показниками захворюваності на Covid-19 сім областей належать до помаранчевої зони епідемічної небезпеки.

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