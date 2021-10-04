Минулої доби коронавірус забрав життя 12 киян

Сьогодні у столичних медзакладах лікуються понад 1200 хворих на коронавірус

Сьогодні у столичних медзакладах лікуються понад 1200 хворих на коронавірус

У неділю в Києві виявлено менш як 200 нових хворих на коронавірус

За минулу добу, 3 жовтня, у Києві коронавірус підтверджено у 169 осіб. Це на 51 випадок менше, ніж за попередній день (за добу 2 жовтня було зафіксовано 220 випадків Covid-19). Загалом від початку епідемії захворіли на Covid-19 понад 235 тис. осіб. Про це інформує пресслужба МОЗ.

Від початку епідемії в Києві від коронавірусу:

одужали понад 221 тис. осіб (за добу 3 жовтня – 24)

померли понад 5,4 тис. людей (за добу – 12)

У Київській області від початку епідемії зафіксовано понад 135 тис. випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 106 хворих.

Від початку епідемії на Київщині:

одужали від коронавірусу понад 127 тис. осіб (за добу 3 жовтня – 16)

померли майже 2,9 тис. осіб (за добу – 0).

За даними МОЗ, за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (592), Чернівецькій (410), Дніпропетровській (393), Житомирській (301) та Львівській (295) областях.

3 жовтня в Україні медики зафіксували 4 821 новий випадок Covid-19, від початку пандемії виявлено понад 2,4 млн випадків Covid-19.

Міський голова Києва Віталій Кличко вважає, що столиці вдасться цьогоріч уникнути жорсткого локдауну. Але, за його словами, Києву не вдасться уникнути примусової вакцинації, якщо люди хочуть вільно відвідувати громадські місця та вільно користуватися громадським транспортом.

Нагадаємо, міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко розповів, як українцям уникнути локдауну.

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