Грип наступає: в Києві за тиждень захворюваність зросла на 11%

У Києві минулого тижня зафіксовано понад 8 тис. дітей, хворих на грип чи ГРВІ

До медичних закладів за останній тиждень госпіталізовано 603 хворих на грип і ГРВІ

У столиці за минулий тиждень, з 27 вересня до 3 жовтня, зареєстровано 15,9 тис. хворих на грип і ГРВІ. Рівень захворюваності нижчий епідемічного порогу на 28,3%. Наразі показник захворюваності становить 537,4. Про це повідомили в державній установі «Київський міський центр контролю та профілактики хвороб МОЗ», інформує пресслужба Київської міської держадміністрації.

Загалом у столиці спостерігається зростання захворюваності на 10,9% порівняно із попереднім тижнем, що відбулося за рахунок як дорослого, так і дитячого населення. Так, дітей захворіло – 8375 (зростання на 3,9%), дорослих – 7544 особи (зростання на 19,3%).

У структурі захворюваності діти становлять 52,6%, а на попередньому тижні – 56%. З них 49,7% – діти шкільного віку. Зокрема, зареєстровано 4163 випадки.

До медичних закладів за останній тиждень госпіталізовано 603 особи, із них 107 дітей.

Як повідомлялося, за минулу добу, 3 жовтня, у Києві коронавірус підтверджено у 169 осіб. Від ускладнень коронавірусної хвороби минулої доби померли 12 киян.

Міський голова Києва Віталій Кличко вважає, що столиці вдасться цьогоріч уникнути жорсткого локдауну. Але, за його словами, Києву не вдасться уникнути примусової вакцинації, якщо люди хочуть вільно відвідувати громадські місця та вільно користуватися громадським транспортом.

У столичних медзакладах сьогодні лікуються понад 1200 хворих на коронавірус.

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