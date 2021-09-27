Пандемія коронавірусу у Києві лише почала набирати обертів

Рівень вакцинації у Києві не особливо вплине на нову хвилю коронавірусу

Концерти з футболами скоро нададуть коронавірусу у столиці неоціненну допомогу

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Бытует мнение что из-за высокого уровня вакцинации в Киеве, столица сможет проскочить с меньшими потерями волну.

Да как-бы не так. Просто Киев позже стартовал. Киев традиционно до 20 августа стоит пустой из-за сезона отпусков и каникул.

Посмотрите, в середине июля практически все регионы были на одном уровне . Первым стартовала Харьковская область (близость с россией). Затем пошел рост в Днепропетровской области (для меня загадка, но наверно из-за крупных пром предприятий). Потом Львовская область неожиданно взлетела.

Далее пошла Одесская и Донецкая области. А Киев только сейчас начинает набирать темп. И концерты с футболами скоро окажут в этом неоценимую помощь.

На втором графике суточных госпитализаций более наглядно все видно.

П.С. Вакцинацию считают не по месту регистрации граждан, а по месту проведения прививки. Исходя из этого процент вакцинированных жителей Киева надо считать не на численность по Держстату 2,9 млн, а по фактической численности, а это примерно 3,5-4 млн человек.

Так что доля вакцинации в Киеве окажется ниже, не 28%/29% как пишет сайт РНБО, а где-то около 20%, что мало чем поможет.

Джерело: блог Євген Істребіна

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