На Київщині зухвалі злочинці пограбували водія вантажівки (фото)

Поліцейські затримали грабіжників

На Київщині двоє молодиків викрали з вантажівки DAF сумку з грошима та особистими речами водія, поки той пішов у справах. Про пограбування водій повідомив до поліції, інформує пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Оперативники Бориспільського районного управління поліції провели низку розшукових заходів та встановили місце знаходження автомобіля, яким пересувались зловмисники. Крадіями виявилися 32-річний громадянин Грузії та 30-річний житель Донеччини, які вже мали проблеми з законом.

Правопорушників затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Речові докази вилучено.

Поліцейські вилучили у зловмисників викрадені гроші

Наразі поліцейські перевіряють причетність цих осіб до аналогічних злочинів на території Київської області.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до п’яти років.

Запобіжний захід зловмисникам обере суд.

Нещодавно правоохоронці затримали трьох мешканців Київщини, які займалися отруєнням людей з метою пограбування. Їм інкримінують скоєння серії грабежів у столичному регіоні. Слідством встановлено, що вказані особи займались автоперевезеннями, під час яких пригощали пасажирів напоями з клофеліном та чекали, поки потерпілі знепритомніють. Після цього злочинці викрадали в людей усе, що тільки було можливо (мобільні телефони, прикраси, гроші), та кидали їх у безпорадному стані на узбіччях доріг.