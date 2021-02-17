На Київщині зухвалі злочинці пограбували водія вантажівки (фото)
Поліцейські затримали грабіжників
На Київщині двоє молодиків викрали з вантажівки DAF сумку з грошима та особистими речами водія, поки той пішов у справах. Про пограбування водій повідомив до поліції, інформує пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.
Оперативники Бориспільського районного управління поліції провели низку розшукових заходів та встановили місце знаходження автомобіля, яким пересувались зловмисники. Крадіями виявилися 32-річний громадянин Грузії та 30-річний житель Донеччини, які вже мали проблеми з законом.
Правопорушників затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Речові докази вилучено.
Наразі поліцейські перевіряють причетність цих осіб до аналогічних злочинів на території Київської області.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до п’яти років.
Запобіжний захід зловмисникам обере суд.
Нещодавно правоохоронці затримали трьох мешканців Київщини, які займалися отруєнням людей з метою пограбування. Їм інкримінують скоєння серії грабежів у столичному регіоні. Слідством встановлено, що вказані особи займались автоперевезеннями, під час яких пригощали пасажирів напоями з клофеліном та чекали, поки потерпілі знепритомніють. Після цього злочинці викрадали в людей усе, що тільки було можливо (мобільні телефони, прикраси, гроші), та кидали їх у безпорадному стані на узбіччях доріг.