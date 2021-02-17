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    На Київщині зухвалі злочинці пограбували водія вантажівки (фото)

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    Поліцейські затримали грабіжників - На Київщині зухвалі злочинці пограбували водія вантажівки (фото)
    Поліцейські затримали грабіжників
    Фото: Нацполіція

    Поліцейські затримали грабіжників

    На Київщині двоє молодиків викрали з вантажівки DAF сумку з грошима та особистими речами водія, поки той пішов у справах. Про пограбування водій повідомив до поліції, інформує пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    Оперативники Бориспільського районного управління поліції провели низку розшукових заходів та встановили місце знаходження автомобіля, яким пересувались зловмисники. Крадіями виявилися 32-річний громадянин Грузії та 30-річний житель Донеччини, які вже мали проблеми з законом.

    Правопорушників затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Речові докази вилучено.

    Поліцейські вилучили у зловмисників викрадені гроші
    Поліцейські вилучили у зловмисників викрадені гроші

    Наразі поліцейські перевіряють причетність цих осіб до аналогічних злочинів на території Київської області.

    За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до п’яти років.

    Запобіжний захід зловмисникам обере суд.

    Нещодавно правоохоронці затримали трьох мешканців Київщини, які займалися отруєнням людей з метою пограбування. Їм інкримінують скоєння серії грабежів у столичному регіоні. Слідством встановлено, що вказані особи займались автоперевезеннями, під час яких пригощали пасажирів напоями з клофеліном та чекали, поки потерпілі знепритомніють. Після цього злочинці викрадали в людей усе, що тільки було можливо (мобільні телефони, прикраси, гроші), та кидали їх у безпорадному стані на узбіччях доріг.

    Теги: Національна поліція України кримінал вантажівки водій Київщина пограбування злочин злочинець
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