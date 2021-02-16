Злодія, що викрав обладнання з лікарні «Охматдит», взято під арешт

Зловмисник проник до одного з кабінетів дитячої лікарні, розташованої на вул. В'ячеслава Чорновола

У день вчинення крадіжки в дитячій лікарні молодик ще викрав ноутбук з офісного приміщення

Столичні правоохоронці повідомили про підозру 28-річному чоловіку за фактом вчинення крадіжки медичного обладнання з дитячої лікарні «Охматдит».

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Установлено, що 8 лютого 2021 року чоловік проник до одного з кабінетів дитячої лікарні, розташованої на вул. В'ячеслава Чорновола, та викрав датчик від сканера ультразвукового діагностування. Вартість викраденого становить близько 250 тис. грн.

За результатами проведених заходів, опитування свідків та огляду відеозаписів з камер спостереження правоохоронцям вдалося встановити зловмисника. Ним виявився 28-річний уродженець Кіровоградської області.

У ході невідкладного обшуку в помешканні правопорушника виявили викрадений пристрій. Також з’ясувалось, що чоловік на теперішній час притягується до кримінальної відповідальності за скоєння аналогічного злочину у Голосіївському районі, а в день вчинення крадіжки в дитячій лікарні викрав ноутбук з офісного приміщення по вул. Пимоненка.

Наразі чоловіку повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 185 КК України у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень та обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з електронним засобом контролю.

За вчинене йому загрожує до шести років позбавлення волі.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Шевченківського управління поліції в Києві.

Нагадаємо, у січні цього року Київська місцева прокуратура № 10 скерувала до суду кримінальне провадження відносно колишнього завідувача одного з відділень лікарні «Охматдит» Міністерства охорони здоров'я України за фактом службової недбалості, що спричинило тяжкі наслідки.