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    У Києві за розбійний напад судитимуть двох неповнолітніх братів

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    За розбійний напад хлопцям загрожує до 15 років позбавлення волі - У Києві за розбійний напад судитимуть двох неповнолітніх братів
    За розбійний напад хлопцям загрожує до 15 років позбавлення волі
    Фото: Київська міська прокуратура

    Один із хлопців вже вп’яте притягується до кримінальної відповідальності

    Київська місцева прокуратура № 7 скерувала до суду обвинувальний акт відносно двох неповнолітніх, які підозрюються у розбійному нападі із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень потерпілому.

    Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

    Згідно з матеріалами слідства, навесні 2020 року двоє юнаків, перебуваючи на літньому майданчику столичного пабу, напали на 57-річного мешканця Чернігівської області з метою заволодіння його майном.

    Під час нападу неповнолітні нанесли потерпілому тяжкі тілесні ушкодження, після чого змусили його віддати наявні в нього банківські картки та повідомити пін-коди, якими в подальшому скористалися.

    Невдовзі правоохоронці затримали зловмисників. Ними виявилися двоє братів 16 та 17 років, один з яких вже вп’яте притягується до кримінальної відповідальності.

    За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Київської місцевої прокуратури №7 слідство у кримінальному провадженні за ч. 4 ст. 187 КК України завершено та обвинувальний акт направлено до суду для розгляду по суті.

    За вчинене неповнолітнім загрожує від 8 до 15 років позбавлення волі.

    Як повідомлялося, в Одеській області неповнолітня пограбувала літню жінку на зупинці громадського транспорту. Крадіжка сталася у Білгород-Дністровському.

    У місті Ізмаїл 14-річний підліток стріляв з травматичного пістолета у двох однолітків.

    Теги: прокуратура Київ суд кримінал діти пограбування злочин
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