У Києві за розбійний напад судитимуть двох неповнолітніх братів

За розбійний напад хлопцям загрожує до 15 років позбавлення волі

Один із хлопців вже вп’яте притягується до кримінальної відповідальності

Київська місцева прокуратура № 7 скерувала до суду обвинувальний акт відносно двох неповнолітніх, які підозрюються у розбійному нападі із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень потерпілому.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Згідно з матеріалами слідства, навесні 2020 року двоє юнаків, перебуваючи на літньому майданчику столичного пабу, напали на 57-річного мешканця Чернігівської області з метою заволодіння його майном.

Під час нападу неповнолітні нанесли потерпілому тяжкі тілесні ушкодження, після чого змусили його віддати наявні в нього банківські картки та повідомити пін-коди, якими в подальшому скористалися.

Невдовзі правоохоронці затримали зловмисників. Ними виявилися двоє братів 16 та 17 років, один з яких вже вп’яте притягується до кримінальної відповідальності.

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Київської місцевої прокуратури №7 слідство у кримінальному провадженні за ч. 4 ст. 187 КК України завершено та обвинувальний акт направлено до суду для розгляду по суті.

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