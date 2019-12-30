Меморіал Героїв Небесної Сотні можуть побудувати на новому місці



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На сьогодні «діють арешти на територію, де має бути меморіал і навіть там, де має бути музей», - Дробович

«Йдеться фактично про меморіалізацію вулиці, щось на зразок консервації, а меморіал може бути поруч»

Голова Українського інституту національної пам’яті Антон Дробович вважає, що у збереженні у нинішньому вигляді тої частини Інститутської вулиці, що була перейменована в Алею Героїв Небесної Сотні, є логіка.

Таку думку Дробович висловив в інтерв’ю «Главкому»,

«Роботам не дають хід громадські активісти, які вважають, що не потрібно змінювати ту частину вулиці Інститутської, яка була перейменована в Алею Героїв Небесної Сотні. Мова іде про той проект, який виграв у конкурсі. Значить, до нього мають бути внесені зміни, які максимально збережуть вулицю у нинішньому вигляді», - стверджує посадовець.

За словами директора Інституту нацпам’яті, «йдеться фактично про меморіалізацію вулиці, щось на зразок консервації, але такої, яка передбачає створення меморіалу поруч». «Тобто поряд з місцем, де загинули люди, а не на самому цьому місці. Вже закуплена певна частина матеріалів для створення меморіалу за тим проєктом, який виграв», - зауважив посадовець і додав, що ще «є авторська позиція архітекторів, з ними також треба вести консультації на предмет пошуку компромісу».

Дробович розповів, що на сьогодні «діють арешти на територію, де має бути меморіал і навіть там, де має бути музей». «Саме тому техніка не може зайти, будівельні роботи не можуть початися. Скільки триватиме судова заборона, коли завершаться всі ці процедури, важко сказати. Але я бачу налаштування Кабміну і сподіваюся найближчим часом зустрітися з керівництвом Генпрокуратури та ДБР, щоби ці процеси розморозити. Прокуратура може звернутися до суду, щоби зняли арешт, бо там закінчилися слідчі дії насправді. Якщо це буде зроблено, то меморіал зможемо побудувати за рік-півтора, а за кілька років і музей: технічно можливо до 2024 року завершити будівництво», - прогнозує голова Інституту нацпам’яті.

Дробович повідомив, що до держбюджету на 2020 рік на будівництва меморіалу Революції Гідності передбачили близько 200 млн грн. «Крім того, вже нарешті виплачена і винагорода переможцям конкурсу проєктів музею. А це теж свого роду перемога, адже справа не рухалася з літа 2018 року», - зауважив голова Українського інституту національної пам’яті.

4 грудня Кабінет міністрів призначив головою Інституту нацпам'яті експерта у сфері освіти і культури Дробовича. Як повідомлялося, новий голова Інституту нацпам’яті розповів, чим відрізняється від свого попередника В’ятровича.

Дробович вважає протидію російській гібридній агресії пріоритетом роботи Інституту нацпам'яті.

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