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    На Лук’янівці переполох: біля входу в метро виявлено підозрілий предмет

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    На місце виявлення підозрілого предмета викликали правоохоронців - На Лук’янівці переполох: біля входу в метро виявлено підозрілий предмет
    На місце виявлення підозрілого предмета викликали правоохоронців
    Фото: Київ оперативний

    Через надзвичайну подію затримувався рух тролейбусів

    Сьогодні, 5 серпня, вранці біля входу на станцію метро «Лук'янівська» зі сторони вул. Іллєнка було виявлено підозрілий предмет.

    Про це повідомляє пресслужба комунального підприємства «Київпастранс».

    На місце виявлення небезпечної знахідки було викликано поліцію.

    У зв’язку з цим затримувався рух тролейбусів №28 до станції метро «Лук'янівська». Рух тролейбусів здійснювався до Повітрофлотського шляхопроводу.

    Рух було відновлено о 09:16, курсування з відхиленням від графіка.

    Станція метро «Лук’янівська» не зачинялася для пасажирів і працювала у звичайному режимі.

    Нагадаємо, 25 липня до столичної поліції надійшло повідомлення про те, що будинок Маяковського 24-б, що на столичній Троєщині, замінований. Правоохоронці перевірили будинок, але ніяких небезпечних чи підозрілих предметів не виявили.

    22 липня київські поліцейські чотири рази виїжджали на повідомлення про підозрілі знахідки: ні в одній з чотирьох підозрілих валіз вибухівку не виявили.

    Національна поліція України Київ громадський транспорт метро замінування Київпастранс
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