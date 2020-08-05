На Лук’янівці переполох: біля входу в метро виявлено підозрілий предмет



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На місце виявлення підозрілого предмета викликали правоохоронців Фото: Київ оперативний

Через надзвичайну подію затримувався рух тролейбусів

Сьогодні, 5 серпня, вранці біля входу на станцію метро «Лук'янівська» зі сторони вул. Іллєнка було виявлено підозрілий предмет.

Про це повідомляє пресслужба комунального підприємства «Київпастранс».

На місце виявлення небезпечної знахідки було викликано поліцію.

У зв’язку з цим затримувався рух тролейбусів №28 до станції метро «Лук'янівська». Рух тролейбусів здійснювався до Повітрофлотського шляхопроводу.

Рух було відновлено о 09:16, курсування з відхиленням від графіка.

Станція метро «Лук’янівська» не зачинялася для пасажирів і працювала у звичайному режимі.

Нагадаємо, 25 липня до столичної поліції надійшло повідомлення про те, що будинок Маяковського 24-б, що на столичній Троєщині, замінований. Правоохоронці перевірили будинок, але ніяких небезпечних чи підозрілих предметів не виявили.

22 липня київські поліцейські чотири рази виїжджали на повідомлення про підозрілі знахідки: ні в одній з чотирьох підозрілих валіз вибухівку не виявили.