Київська поліція протягом дня чотири рази виїжджала перевіряти «підозрілі валізи»



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У столиці посилили заходи безпеки

Правоохоронці зазначили, що у жодній з чотирьох валіз вибухівки не виявили

Київська поліція протягом 22 липня чотири рази виїжджала перевіряти повідомлення про підозрілі знахідки. Про це поінформували у пресслужбі київської поліції.

Правоохоронці зазначили, що у жодній з чотирьох валіз вибухівки не виявили.

«У всіх залишених без нагляду валізах жодних вибухонебезпечних предметів не виявлено, але ми вдячні мешканцям міста за свідоме ставлення до безпеки, а тому закликаємо і в подальшому негайно інформувати поліцію про такі підозрілі речі», - наголосив керівник поліції Києва Андрій Крищенко.

Нагадаємо, сьогодні вранці біля метро «Вокзальна» виявили одну з таких підозрілих валіз.

Учора, 21 липня, два саморобних вибухових пристрої виявили на ринку «Мінський», спеціалісти знешкодили вибухівку, один із пристроїв вибухнув.

Після вибуху на «Мінській» столична поліція посилила контроль на вулицях Києва, ринках, транспортних розв’язках та станціях метрополітену.