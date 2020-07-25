На Троєщині «замінували» багатоповерхівку. Десятки жителів евакуювали



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50 жителів будинку було евакуйовано і вони вже повернулись у свої домівки

В анонімному дзвінку в поліцію Києва повідомили про замінування багатоповерхового будинку на проспекті Маяковського

До поліції надійшло повідомлення про те, що будинок Маяковського 24-б, що на столичній Троєщині, замінований. Правоохоронці перевірили будинок, але ніяких небезпечних чи підозрілих предметів не виявили. Про це розповів інспектор відділу комунікації Національної поліції міста Києва Євген Ласкін.

«Так, було таке повідомлення. Близько 16:00. Перевірили. Ніяких небезпечних чи підозрілих предметів не виявили», – повідомили у пресслужбі, відповідаючи на запитання, чи дійсно до поліції надходила інформація про те, що будинок Маяковсього 24-б замінований.

Він зазначив, що 50 жителів будинку було евакуйовано і вони вже повернулись у свої домівки.

Підкреслимо, раніше стало відомо, що у Києві рух по вулиці Кіото обмежили через підозрілий пакет. Патрульні перекрили рух. Зокрема, громадяни помітили на зупинці пакет, який викликав у них підозру.

Варто зазначити, що протягом вчорашнього дня київські поліцейські чотири рази виїжджали на повідомлення про підозрілі знахідки: ні в одній з чотирьох підозрілих валіз вибухівку не виявили.

Вчора вранці біля метро «Вокзальна» виявили одну з таких підозрілих валіз.

21 липня, два саморобних вибухових пристрої виявили на ринку «Мінський», спеціалісти знешкодили вибухівку, один із пристроїв вибухнув. Після вибуху на «Мінській» столична поліція посилила контроль на вулицях Києва, ринках, транспортних розв’язках та станціях метрополітену.

Джерело: УНН