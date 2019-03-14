На проспекті Леся Курбаса Skoda влаштувала серйозну ДТП (фото, відео)



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Найбільше постраждали Skoda і Volkswagen Фото: Інформатор

В аварію потрапили чотири автомобілі

У середу, 13 березня, на проспекті Леся Курбаса у Києві сталася ДТП за участю чотирьох автомобілів. Водій Skoda не витримав дистанцію і протаранив Volkswagen CC. А той, у свою чергу, за інерцією наздогнав Nissan Leaf. Закінчився ланцюжок зіткнень на Volkswagen Transporter.

Про це повідомляє Інформатор.

Всі автомобілі рухалися по проспекту Леся Курбаса в бік Окружної дороги. За інформацією від патрульних, навпроти станції швидкісного трамвая «Ромена Роллана» водій Skoda з невідомої причини на великій швидкості влетів у Volkswagen, відправивши того в Nissan Leaf.

Найменше постраждав Transporter, який отримав незначні пошкодження від зіткнення з електромобілем і поїхав своїм ходом. Найбільше дісталося Skoda і Volkswagen CC, у автомобілів серйозні механічні пошкодження передньої і задньої частини відповідно.

Відразу після ДТП на місце прибули медики. Вони надали допомогу учасникам аварії на місці, але від госпіталізації усі відмовились.

На місці працював екіпаж патрульної поліції, обставини події встановлюються.

Як повідомлялося, 13 березня на вулиці Академіка Заболотного в Києві сталася аварія за участю БТР і машини військової інспекції Lada Samara.