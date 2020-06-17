На Дніпровській набережній у Києві згорів автомобіль (фото)



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Вогонь серйозно пошкодив автомобіль Ford Orion Фото: ДСНС

Рятувальники ліквідували пожежу в автівці

У вівторок, 16 червня, сталося загорання автомобіля на Дніпровській набережній, 10 у Дарницькому районі столиці. Повідомлення про пожежу надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 15:56.

На місце події прибули рятувальники 24-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Вогнеборці встановили, що займання виникло на узбіччі проїжджої частини дороги в автомобілі Ford Orion.

Вже за 20 хвилин бійці ліквідували загоряння, інформує пресслужба столичного управління ДСНС.

Внаслідок пожежі пошкоджено салон автомобіля, панель приладів, лобове скло, лакофарбове покриття.

Причина займання наразі встановлюється.

Жертв і постраждалих немає.

Як повідомлялося, 12 червня сталася пожежа в автомобілі Mitsubishi Outlander на проспекті Голосіївському, 15 у Голосіївському районі столиці.

8 червня пізно ввечері сталася пожежа на парковці на вул. Радченка, 25 у Солом’янському районі. Два автомобілі згоріли вщент, ще один отримав пошкодження.