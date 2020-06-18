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    Новини

    У Києві горіла адмінбудівля

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    У Києві горіла адмінбудівля

    Загорання виникло на першому поверсі будівлі

    У середу, 17 червня, сталася пожежа на вул. Костянтинівській, 68-А у Подільському районі столиці. Інформація про загорання надійшла до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 16:37.

    До місця виклику було направлено рятувальників з найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. По прибуттю на місце було встановлено, що загоряння сталось на кухні, на першому поверсі 4-поверхової адміністративної будівлі. Про це інформує пресслужба столичного управління ДСНС.

    О 16:56 пожежу було локалізовано на площі 10 кв. м, а о 17:00 повністю ліквідовано.

    На момент виникнення пожежі всі працівники покинули приміщення та одразу викликали пожежних.

    На місці події працювало 4 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 16 чоловік особового складу.

    Жертв та постраждалих немає.

    Причина виникненні пожежі з’ясовується.

    Нагадаємо, 14 червня сталася пожежа у будинку на Михайлівській, 22 у центрі Києва. Як повідомила пресслужба ДСНС, під час ліквідації пожежі столичним рятувальникам довелося боротися не лише з вогнем, а ще й людською неадекватністю. Так, о 17:05, під час ліквідації пожежі в квартирі на третьому поверсі вогнеборці встановили трьохколінну драбину для порятунку чоловіка, який перебував в помешканні. Однак потерпілий не поспішав нею скористатися, натомість, почав її відштовхувати та жбурляти у рятувальників склом. Коли ж вогнеборці відігнали агресивно налаштованого громадянина від вікна за допомогою подачі води з брансбойту, чоловік просто вистрибнув. Без видимих фізичних ушкоджень його передали бригаді швидкої.

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