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На Оболоні обірвалися тролейбусні дроти. Рух транспорту паралізовано (відео)

Станіслав Груздєв
glavcom.ua
На Оболоні обірвалися тролейбусні дроти. Рух транспорту паралізовано (відео)
На Оболоні зупинилися тролейбуси
фото: соцмережі

В Оболонському районі столиці паралізовано рух громадського транспорту

В Оболонському районі Києва через аварійну ситуацію на тролейбусній лінії паралізовано рух громадського транспорту. Про це повідомляють місцеві пабліки.

«Поблизу станції метро «Мінська» обірвалися тролейбусні дроти. Усі тролейбуси стоять», – йдеться у повідомленні.

Офіційної інформація від перевізника на даний час немає.

До слова, у «Київському метрополітені» повідомили чи підніматимуть тарифи на проїзд.

Теги: місто столиця громадський транспорт

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