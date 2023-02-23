На Оболоні обірвалися тролейбусні дроти. Рух транспорту паралізовано (відео)
В Оболонському районі столиці паралізовано рух громадського транспорту
В Оболонському районі Києва через аварійну ситуацію на тролейбусній лінії паралізовано рух громадського транспорту. Про це повідомляють місцеві пабліки.
«Поблизу станції метро «Мінська» обірвалися тролейбусні дроти. Усі тролейбуси стоять», – йдеться у повідомленні.
Офіційної інформація від перевізника на даний час немає.
До слова, у «Київському метрополітені» повідомили чи підніматимуть тарифи на проїзд.
Коментарі — 0