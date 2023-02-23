На Оболоні обірвалися тролейбусні дроти. Рух транспорту паралізовано (відео)

В Оболонському районі столиці паралізовано рух громадського транспорту

В Оболонському районі Києва через аварійну ситуацію на тролейбусній лінії паралізовано рух громадського транспорту. Про це повідомляють місцеві пабліки.

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«Поблизу станції метро «Мінська» обірвалися тролейбусні дроти. Усі тролейбуси стоять», – йдеться у повідомленні.

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Офіційної інформація від перевізника на даний час немає.

До слова, у «Київському метрополітені» повідомили чи підніматимуть тарифи на проїзд.