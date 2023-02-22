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Комунальники відновили водопостачання у Дарницькому районі

Станіслав Груздєв
glavcom.ua
Комунальники відновили водопостачання у Дарницькому районі
На Позняках сталася аварійна ситуація
фото: glavcom.ua

Локалізовано пошкодження на перехресті вулиць Анни Ахматової та Драгоманова

Фахівці «Київводоканалу» локалізували аварію на перехресті вулиць Анни Ахматової та Драгоманова, де сталася аварія на водопровідній мережі діаметром 400 мм (на тротуарі). Про це повідомляє ПрАТ «АК «Київводоканал».

Водопостачання всіх абонентів відновлено. Також відновлено рух транспорту.

Робітники ШЕУ Дарницького району прибирають намив піску з проїжджої частини.

Нагадаємо, що сьогодні вдень, на столичних Позняках сталася аварійна ситуація. Вода річкою текла по вулицях Михайла Драгоманова та Анни Ахматової.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що комунальники Святошинського району проводять ремонт тепломережі на проспекті Леся Кубаса.

Теги: ЖКГ ремонт місто

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