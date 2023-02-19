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Дев'ять областей під ворожим обстрілом: ситуація в регіонах 19 лютого

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Дев'ять областей під ворожим обстрілом: ситуація в регіонах 19 лютого

Найбільше від ворожих обстрілів потерпають населені пункти Харківщини, Донеччини та Херсонщини

В Україні триває 361-й день повномасштабної війни Росії проти України. Під ударами російських військ минулої доби, 18 лютого, перебували дев’ять областей України.

Про ситуацію в інших регіонах станом на 9:00 повідомляємо з посиланням на дані обласних державних адміністрацій.

Хмельниччина

Вчора вранці ворог завдав 2 удари по місту Хмельницькому. Є влучання у військовий об'єкт, також є ще одне влучання поблизу зупинки громадського транспорту.

Вибуховою хвилею пошкоджено 8 багатоповерхових будинків, 3 навчальні заклади, 7 приватних будинків, 8 об'єктів підприємницької діяльності.

2 цивільних людей звернулися до лікарні за допомогою. Пораненим надана медична допомога. Їхній стан стабільний.

Сумщина

Вчора протягом дня ворог здійснив обстріли 4 територіальних громад області: Хотінської, Білопільської, Новослобідської, Путивльської. Було зафіксовано понад 75 прильотів.

Білопільська громада: внаслідок обстрілу в с. Рижівка пошкоджено 5 домогосподарств, 3 будинки не придатні для життя (прямі попадання), пошкоджено автомобіль. Росіяни били з мінометів і по інших населених пунктах громади − 12 прильотів.

Новослобідська громада – мінометний та кулеметний обстріл. Хотінська громада була під обстрілом з артилерії − 6 прильотів. Путивльська громада: з території рф ворог скинув 11 мін. На щастя, без жертв. Вчора ввечері з території рф з міномету – 10 «приходів», обстріл Білопільської громади.

Також ввечері з території рф з РСЗВ – обстріл Білопільської громади. Інформація щодо постраждалих та руйнування інфраструктури уточнюється.

Запорізька

Зза минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Малинівка, Новоданилівка, Любицьке, Ольгівське, Чарівне, Білогір'я, Новоандріївка, Полтавка, Щербаки, Мала Токмачка, Гуляйполе, Кам'янське. Є руйнування в результаті обстрілів.

Деталі щодо наслідків уточнюються.

Дніпропетровщина

Вчора вдень росіяни чотири рази обстріляли Нікопольщину. Вдарили по Марганцю та Нікополю з важкої артилерії. Минулося без жертв, але є руйнування. У Нікополі російські снаряди понівечили два ліцеї, лікарню та адвокатське бюро. Пошкодили 8 багатоповерхівок. Обірвали лінію електропередач. У Марганці побиті кілька приватних будинків та господарських споруд.

Внаслідок ударів по Нікополю ворог пшкодив одноповерховий та 4 багатоповерхові будинки. Зачепив приватне підприємство та лінію електропередач. На щастя, обійшлося без жертв.

Харківщина

Ворог за добу обстріляв райони щонайменше 10 населених пунктів. Підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Гряниківка і Масютівка. На Слобожанському напрямку ворог вів вогонь в районах населених пунктів: Ветеринарне, Козачу Лопань, Стрілечу і Красне Перше.

На Куп’янському напрямку противник здійснив обстріли населених пунктів Новомлинськ, Дворічна, Ківшарівка, Куп’янськ і Берестове. Внаслідок ранкових обстрілів Куп'янська зруйновано гараж та 2 легкові автомобілі. Сталася пожежа. Внаслідок обстрілу смт. Дворічна постраждала будівля швидкої медичної допомоги (вибиті вікна, пошкоджено дах та стіни).

У смт Ківшарівка Куп'янського району поранення отримали 53-річний чоловік та 57-річна жінка. Госпіталізовані у середньому стані. Обстрілом серйозно пошкоджено будівлю музичної школи. Вчора вдень у м. Вовчанськ Чугуївського району ворожий снаряд влучив у приватний житловий будинок. Загинув цивільний чоловік.

Луганщина

Упродовж вчорашньої доби підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах Білогорівки, Червонопопівки і Кремінної. На Куп’янському та Лиманському напрямках противник здійснив обстріли Стельмахівки, Невського, Червонопопівки, Кремінної, Діброви і Білогорівки.

Так, у Невському вогнем росіян зруйновані два приватних будинки та травмовано літню жінку, яку із контузією госпіталізували до лікарні на Донеччині.

Ситуація в області залишається складною.

Донеччина

Зранку – ракетний обстріл Дружківки. Пошкоджені дві багатоповерхівки та приватні автомобілі.

На даний час інформація щодо постраждалих уточнюється. Вночі – обстріли населених пунктів та позицій вздовж всієї лінії фронту. Протягом доби – обстріли вздовж всієї лінії фронту. Обстріл с.Іванопілля Костянтинівської ТГ. Також вчора вдень – обстріл з РСЗ0 «Смерч" м.Українськ Селидівської ТГ. Пошкоджено два десятки будинків, школа і спортивна школа. Обстріл Курахового та с.Первомайське Очеретинської громади: пошкоджені приватні будинки. На Донеччині за добу – 2 поранених.

Миколаївщина

сьогодні зранку ворог завдавав артилерійських ударів по населеному пункту Куцурубської громади. Влучання по відкритій території. Постраждалих немає. Також вранці зі ствольної артилерії ворог завдавав ударів по населеному пункту Очаківської громади. Наслідки пошкоджень уточнюються. За попередньою інформацією постраждалих немає.

Херсонщина

За інформацією Генерального штабу ЗСУ, на Херсонському напрямку від ворожого артилерійського вогню постраждали передмістя та місто Херсон, а також райони понад 27 населених пунктів, включаючи Берислав, Понятівку, Козацьке, Веселе, Садове, Антонівку, Велетенське та Берегове. За добу через агресію рф поранені 2 людини. З деокупованих територій Херсонщини евакуювали 110 осіб.

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