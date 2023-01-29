Масований обстріл Херсона: прокуратура повідомила подробиці

Херсонська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни

Пошкоджено житлові будинки, адмінбудівлі, госпіталь, лінії електропередач

Окупаційні війська Росії 29 січня здійснили черговий обстріл міста Херсона. Внаслідок цього загинули двоє чоловіків та жінка, ще четверо цивільних отримали травми різного ступеня тяжкості та були доставлені в лікарню. Про це інформує Херсонська обласна прокуратура.

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Кількість постраждалих уточнюється.

Пошкоджено житлові будинки, адмінбудівлі, госпіталь, лінії електропередач, газопроводи, автотранспорт.

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За попередніми даними ворог обстрілює місто з реактивних систем залпового вогню.

Для забезпечення належного розслідування воєнних злочинів прокурори спільно зі слідчими поліції проводять необхідні слідчі дії.

За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, Херсон 29 січня зазнав масованої атаки росіян. Станом на 14:00 годину було здійснено 7 обстрілів.

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Раніше повідомлялося, що під обстріл російських військ у Херсоні потрапила лікарня. Внаслідок ворожих ударів поранено медсестру.