Київ і Тулуза поновили Угоду про партнерство для розвитку наукового міжуніверситетського співробітництва

Столицю України і французьке місто-побратим Тулуза поєднує довга історія співробітництва

Київ і французьке місто-побратим Тулуза поновили Угоду про партнерство для розвитку наукового міжуніверситетського співробітництва. Про це повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

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Він розповів, що метою даної угоди є зміцнення зв’язків між двома містами, зокрема через підтримку науково-технічного співробітництва між Київським національним університетом імені Тараса Шевченка та Університетом Тулузи III – Поля Сабатьє.

«Наші міста поєднує довга історія співробітництва та багаторічна, з 9 червня 1975 року, Угода про дружні зв’язки між Києвом і Тулузою. Цьогоріч ці зв’язки набули ще більшого значення, коли мер міста Тулузи Жан-Люк Муденк відкрито висловив свою підтримку Україні, що постраждала від російського агресора після повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року. І поновлення Угоди між українським і французьким університетами – це важливий внесок у прогресивне майбутнє нашої вільної європейській держави», – наголосив Валентин Мондриївський.

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Заступник голови КМДА нагадав, що французькі та українські наукові установи співпрацюють у багатьох плідних проєктах, в яких беруть участь дослідники та студенти з обох сторін, зокрема в галузі хімії. Для формалізації та організації цієї співпраці у 2017 році терміном на п’ять років було підписано генеральну угоду між Київським національним університетом ім. Т. Г. Шевченка та Університетом Тулуза III Поля Сабатьє, що й була поновлена цього місяця. Тим самим два заклади вищої освіти, Муніципалітет м. Тулуза, Київська міська державна адміністрація і Посольство Франції в Україні заявили, що вони готові внести свій вклад у продовження і розвиток співпраці.

«Вже майже рік Європа переживає кризу, яка, здавалося, ніколи вже не може повторитися в наші часи, та Україна опинилася на передовій. За кілька днів до річниці початку цих сумних днів ми хочемо підтвердити наше глибоке бажання підтримувати та продовжувати активно розвивати культурні та наукові зв’язки між Францією та Україною. Поновлення цієї угоди, яка має на меті вийти далеко за межі наших інституцій, є конкретним кроком у цьому напрямку та покликане стати інструментом будівництва та реконструкції майбутнього, яке, як ми сподіваємося, настане найближчим часом», – йдеться в Угоді про партнерство «Київ-Тулуза».