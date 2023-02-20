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У Київському метрополітені повідомили чи підніматимуть тарифи на проїзд

Станіслав Груздєв
glavcom.ua
У Київському метрополітені повідомили чи підніматимуть тарифи на проїзд
Столична влада не розглядає питання щодо піднятт тарифів
фото з відкритих джерел

Питання про підвищення тарифів не розглядається

У Київській міській державні адміністрації на даний час питання щодо підвищення тарифів на проїзд у столичному метро не розглядається. Про це в інтерв'ю ТСН зазначив начальник КП «Київський метрополітен» Віктор Брагінський.

«На цей момент у КМДА не обговорюється питання підняття тарифів у метро. Дані щодо собівартості за 2022 рік ще непроаналізовані, але я вважаю, що вони не будуть об’єктивними, тому що ми довий час не працювали в режимі перевезень (від березня до 16 травня) і пасажиропотік за минулий рік дуже низький, а собівартість перевезень вираховується з одного пасажира, тобто чим більше ми перевозимо населення, тим менша собівартість однієї поїздки. Тому це питання сьогодні не обговорюється», – зазначив чиновник.

Також керівник столичної підземки зазначив, що минулого року послугами Київського метрополітену скористалось 162 мільйони пасажирів, у 2021 році – 319 мільйонів, а 2019 року – 495 мільйонів пасажирів.

За словами Віктора Брагінського на даний час середньодобові перевезення становлять 550 тисяч чоловік, що є дуже низьким показником.

«Тобто підприємство зараз знаходиться в важкому фінансовому стані. Доходи від перевезення пасажирів суттєво зменшилися і у метрополітену недостатньо коштів для покриття мінімально необхідних витрат. Тому забезпечити функціонування метро можна тільки за рахунок підтримки міста», – відмітив керівник КП «Київський метрополітен».

Нагадаємо, раніше повідомлялось, щ в Києві відновив роботу весь громадський електротранспорт.

До слова, вихідними на столичних Позняках трамвай зіскочив з рейок.

Теги: тарифи громадський транспорт метро «Киевский метрополитен»

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