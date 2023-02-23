У Святошинському районі палала квартира (фото)

Вночі палала квартира у столичній багатоповерхівці

Вночі 23 лютого, у Святошинському районі столиці, сталася пожежа в квартирі 5-поверхового житлового будинку. Про це інформує пресслужба ГУ ДСНС у Києві.

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«О 00:21 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення, що горить квартира на вул. Миколи Краснова, 8, що у Святошинському районі столиці. На місце події було направлено рятувальників 9-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Як виявилось, пожежа виникла в одній із квартир на 3-поверсі 5-поверхового житлового будинку», – повідомляють рятувальники.

Також вогнеборці зазначають, що відразу ж приступили до евакуації людей та гасіння пожежі. Під час розвідки за допомогою автодрабини, було врятовано двох чоловіків, що проживали в квартирі, де виникла пожежа. Також за допомогою автодрабини евакуйовано двох чоловіків та жінку з 4-го поверху.

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«Після ліквідації пожежі з погіршенням самопочуття до бригади швидкої медичної допомоги звернулися двоє осіб – чоловік та жінка 2001 та 2003 р.н. відповідно, які перебували у квартирі, де виникла пожежа, але самостійно її покинули ще до прибуття пожежного підрозділу. Попередньо з діагнозом отруєння продуктами горіння їх було госпіталізовано до лікарні», – додають рятувальники.

Внаслідок пожежі знищено меблі, особисті речі, закопчено стіни та стелю квартири.

За даними вогнеборців на місці події працювало чотири одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 15 осіб особового складу.

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За попередньою інформацією загоряння сталось внаслідок виникнення аварійних режимів роботи в електроприводі на стелі в місці розміщення люстри, але остаточну причину виникнення пожежі встановлюватимуть правоохоронці.