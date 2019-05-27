На Осокорках сталися сутички між правоохоронцями і «тітушками» скандального забудовника



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Сутички на поблизу забороненого будівництва Фото: скріншот відео

Забудовник не давав комунальникам проїхати до місця робіт

Сьогодні, 27 травня, скандальний забудовник Осокорків вивів людей до місця будівництва, щоб не дати комунальникам перегородити дорогу до території майбутнього екопарку. Про це повідомляється на сторінці «Екопарк Осокорки» у Facebook.

Поєднані ланцюгами близько десяти людей, нібито інвесторів будівництва, перекрили дорогу. Крім того, забудовник вивів сюди кілька десятків «тітушок».

На місце прибули представники Дарницької держадміністрації, «Київводоканалу», «Київблагоустрою».

Щоб поставити блоки на дорозі, аби забудовник не зміг продовжувати роботи, комунальники змушені були викликати правоохоронців.

Відео сьогоднішніх подій на Осокорках дивіться тут.

Нагадаємо, 31 січня 2019 року депутати Київради ухвалили рішення про розірвання договору оренди землі зі скандальним забудовником Осокорків компанією «Контактбудсервіс».

Столична влада закликає не купувати квартири в недобудованих будинках комплексу «Патріотика на озерах». Договір оренди землі зі скандальним забудовником «Контактбудсервіс» на Осокорках Київрада розірвала.

Як повідомлялося, 25 березня почався демонтаж мосту на вул. Григоренка, через який забудовники їздили до озер на Осокорках.

За інформацією ПрАТ «АК «Київводоканал», під’їзна дорога побудована та експлуатувалась для перевезення великогабаритними транспортними засобами будівельних матеріалів та інших вантажів із надмірною вагою.

Розташування дороги та транспортування нею вантажів загрожувало порушенням технічного стану колекторів. Пошкодження колекторів могло спричинити не лише припинення каналізування усієї правобережної частини міста Києва, а й загрожувало життю та здоров’ю людей.

Департамент Державної архітектурно-будівельної інспекції у місті Києві повідомив, що відповідно до наявної проектної документації, на підставі якої видавалися дозволи на виконання будівельних робіт на об’єкті, будівництво мостового шляхопроводу не передбачено. Крім того, не була передана земельна ділянка під зведення мостового шляхопроводу.

11 квітня, на пленарному засіданні Київської міської ради депутати прийняли рішення, яке передбачає створення ландшафтного заказника місцевого значення «Осокорківські луки».