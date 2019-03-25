Скандальне будівництво на Осокорках: забудовникам відрізають дорогу до озер



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Демонтаж мосту на вул. Григоренка Фото: Комітет протидії незаконним забудовам

Розпочався демонтаж мосту, що веде до місця забороненого Київрадою будівництва

У ніч на понеділок, 25 березня, почався демонтаж мосту на вул. Григоренка, через який забудовники їздили до озер на Осокорках. Про це повідомив співкоординатор Штабу оборони Києва Сергій Мельниченко на своїй сторінці у Facebook.

«Сьогодні з 3-ї години ночі Департамент благоустрою почав демонтувати міст (естакаду в кінці Григоренка) через який забудовники їздили знищувати озера на Осокорках. Зараз туди почали підтягуватися інвестори забудовника та «тітушки», - написав він.

Як повідомляє Комітет протидії незаконним забудовам, естакада не має дозвільної документації та не введена в експлуатацію.

Нагадаємо, 31 січня 2019 року депутати Київради ухвалили рішення про розірвання договору оренди землі зі скандальним забудовником Осокорків компанією «Контактбудсервіс».

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та землекористування депутати погодили проект рішення, який передбачає створення ландшафтного заказника місцевого значення «Осокорківські луки».

Згідно з проектом рішення, ландшафтний заказник пропонується створити на південь від озера Тягле та вулиці Колекторної в Дарницькому районі Києві. Він матиме орієнтовну площу 148 га.

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