У жовтні з вулиць Києва прибрали понад 1,8 тис. рекламних конструкцій



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Комунальники демонтують рекламні засоби на будівлях

За місяць було демонтовано 634 банери

У жовтні цього року у Києві демонтовано 1862 незаконні рекламні засоби, серед яких 1066 одиниць демонтували їхні власники.

Так, було демонтовано наступні типи рекламних засобів у кількості: банер – 634; вивіска – 355; електронне табло – 27; елементи благоустрою – 1; конструкція на даху – 14; кронштейн – 87; лайтпостер, що стоїть окремо, – 11; прапор, прапорець – 7; телевізійний екран на фасаді – 1; тимчасова виносна спеціальна конструкція – 311; транспорт – 1; тумба, що стоїть окремо, – 32; холдер – 102; щит на фасаді – 2; щит, що стоїть окремо, – 277. Про це повідомляє пресслужба Київської міської держадміністрації.

«Хочу подякувати за гарну роботу нашим працівникам та підприємцям, котрі роблять значні кроки назустріч. Поки що останні – в меншості. Але, як відомо, кращим шляхом соціальної відповідальності є збільшення штрафних санкцій. На сьогодні максимальний штраф для юридичної особи складає 1700 грн. Тому є велика надія на народних обранців, що вони приймуть зміни до законів щодо збільшення штрафів, адже це в їхній компетенції», – зазначив начальник Управління з питань реклами КМДА Олександр Смирнов.

Нагадаємо, протягом вересня було демонтовано 1267 незаконних рекламних засобів, серед яких 789 демонтовано власниками.

У вересні у Києві на лівобережному під’їзді до мосту Патона прибрали 28 рекламних конструкцій.

Протягом серпня у Києві демонтовано 1630 незаконних рекламних засобів (РЗ), серед яких 1055 одиниць демонтували їхні власники.

Правила розміщення рекламних засобів засновані на п’яти принципах: безпека, комфорт, естетичність, законність і доступність. Саме завдяки новим Правилам, наразі можлива реформа у галузі реклами, запроваджено прозорий механізм отримання дозволів.

Окрім того, аби унеможливити розміщення наземних РЗ у хаотичному порядку, визначені конкретні місця – крапки для їхнього монтажу, заборонено низку типів РЗ на кшталт перетяжок-транспарантів, холдерів, штендерів тощо.

Правила уточнюють дозволені та заборонені формати конструкцій і їхні розміри. Велика увага приділена безпеці пішоходів і водіїв – рекламні конструкції не повинні перешкоджати пішохідному руху та перекривати знаки дорожнього руху, розміщуватись у місцях концентрації ДТП. У розміщенні рекламних конструкцій має використовуватись радіальний підхід із відстанями від 40 до 150 метрів залежно від їхнього розміру: між найменшими (сіті-лайтами) від 40 метрів і до 150 метрів між великими (біл-бордами).