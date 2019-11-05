Декомунізація по-київськи: на заміну табличок потрібно 3,7 млн грн документ



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У Києві треба замінити 2880 декомунізованіх будинкових покажчиків

Лише в одному районі Києва в рамках декомунізації замінено всі необхідні будинкові покажчики

У Києві в рамках декомунізації продовжують змінювати назви вулиць. У зв’язку із перейменуваннями із 2014 року у дев’яти районах Києва потрібно замінити 3772 будинкових покажчики на житлових будинках. На сьогодні замінено лише 892 будинкових покажчики.

Про це повідомив депутат Київської міської ради Олександр Пабат на своїй сторінці у Facebook.

«За підрахунками Дніпровської РДА приблизна вартість заміни одного покажчика складає 1300-1500 грн. Виходячи з цього, щоб замінити 2880 декомунізованіх будинкових покажчиків, потрібно 3 744 000 грн», - зазначив він.

Як повідомляється в офіційних відповідях райдержадміністрацій у Києві на запити Пабата, у Дніпровському районі необхідно замінити 1019 домових покажчиків, у Святошинському районі заміни потребують 726 покажчиків, в Печерському районі - 596.

У Голосіївському районі не замінено 271 покажчик.

Найменша кількість будинкових покажчиків, які необхідно замінити, в Оболонському районі -174 покажчики, в Подільському районі 42, в також в Солом'янському - 52 будинкових покажчики.

Деснянська райдержадміністрація повідомила, що всі будинкові покажчики, які необхідно було замінити, замінені.

За словами Пабата, наразі джерела фінансування робіт з виготовлення, придбання і заміни будинкових покажчиків у Києві не визначені. Кошти з міського бюджету на зазначені роботи протягом 2014-2019 років не виділялися. Але перейменування вулиць триває.

Нагадаємо, 25 червня Окружний адміністративний суд Києва скасував рішення про перейменування Московського проспекту на Степана Бандери і проспекту генерала Ватутіна на Шухевича.

Мер Києва Віталій Кличко вже заявив, що реваншу не буде, столична влада подасть апеляцію на рішення Окружного адмінсуду Києва, що скасував перейменування двох проспектів.

Як відомо, Київська міська рада перейменувала Московський проспект в українській столиці на проспект Степана Бандери в липні 2016 року.

Київрада проголосувала за перейменування проспекту генерала Ватутіна на проспект Романа Шухевича (головнокомандувача Української повстанської армії) в червні 2017 року.