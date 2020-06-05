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    У центрі Києва на дорозі загорівся BMW (відео)

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    Пожежу в автомобілі допомогли загасити водії інших машин - У центрі Києва на дорозі загорівся BMW (відео)
    Пожежу в автомобілі допомогли загасити водії інших машин
    Фото: скріншот відео

    Причини пожежі з'ясовуються

    У четвер, 4 червня, ввечері на вул. Великій Васильківській у центрі Києва сталася автомобільна пожежа.

    Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.  

    Це сталося поблизу ресторану Eshak. Загорівся автомобіль BMW, що стояв на проїжджій частині.

    Інші водії моментально кинулися гасити пожежу.

    Причини загоряння з'ясовуються.

    Нагадаємо, 3 червня столичні рятувальники двічі виїжджали на ліквідацію пожеж в автомобілях. Так, на проїжджій частині дороги на вул. Урицького горів автомобіль ВАЗ 2106. А на проїжджій частині дороги на бульварі Верховної Ради, 29 сталося загоряння припаркованого автомобіля Toyota Prado.

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