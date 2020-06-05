У центрі Києва на дорозі загорівся BMW (відео)



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Пожежу в автомобілі допомогли загасити водії інших машин Фото: скріншот відео

Причини пожежі з'ясовуються

У четвер, 4 червня, ввечері на вул. Великій Васильківській у центрі Києва сталася автомобільна пожежа.

Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

Це сталося поблизу ресторану Eshak. Загорівся автомобіль BMW, що стояв на проїжджій частині.

Інші водії моментально кинулися гасити пожежу.

Причини загоряння з'ясовуються.

Нагадаємо, 3 червня столичні рятувальники двічі виїжджали на ліквідацію пожеж в автомобілях. Так, на проїжджій частині дороги на вул. Урицького горів автомобіль ВАЗ 2106. А на проїжджій частині дороги на бульварі Верховної Ради, 29 сталося загоряння припаркованого автомобіля Toyota Prado.