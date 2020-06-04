На столичних дорогах горіли два автомобілі (фото)
Причина автомобільних пожеж з'ясовується
За минулу добу столичні рятувальники двічі виїжджали на ліквідацію пожеж в автомобілях.
Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.
Так, 3 червня о 14:15 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що на проїжджій частині дороги на вул. Урицького горить автомобіль ВАЗ 2106.
На місце події прибули рятувальники 3-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Виявилось, що під час руху в автомобілі виникла пожежа, яку водій одразу намагався самостійно загасити за допомогою вогнегасника, а пасажир негайно викликав Службу порятунку «101».
О 14:24 вогнеборці ліквідували загоряння.
Внаслідок пожежі пошкоджено моторний відсік.
Наступний подібний виклик до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві надійшов вже о 22:13. На проїжджій частині дороги на бульварі Верховної Ради, 29 сталося загоряння припаркованого автомобіля Toyota Prado.
На місце події прибули вогнеборці 16-ї Державної пожежно-рятувальної. О 22:38 бійці локалізували загорання, та о 22:43 повністю ліквідували.
Внаслідок пожежі пошкоджено моторний відсік автомобіля, лакофарбове покриття капоту, лобове скло та салон автомобіля.
Причина обох пожеж наразі з’ясовується.
Жертв та постраждалих немає.