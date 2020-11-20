Невідомі «замінували» ЦУМ у Києві

Правоохоронці закрили ЦУМ на час проведення перевірки на наявність вибухонебезпечних предметів

Правоохоронці евакуювали всіх відвідувачів і працівників ТРЦ

До столичної поліції надійшло повідомлення про мінування ТРЦ на вулиці Хрещатик, 38.

Про це повідомляє Патрульна поліція Києва у своєму Telegram-каналі.

Як відомо, за адресою Хрещатик, 38 знаходиться ЦУМ.

Наразі відвідувачів ЦУМа евакуювали. Наразі триває перевірка будівлі на наявність вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, 13 листопада вранці столична поліція перекрила підходи до будівлі Верховної Ради, оскільки надійшла інформація про мінування будівлі Ради.

Минулого тижня, з 9 по 15 листопада, підрозділи гарнізону для спільного відпрацювання з МВС, СБУ інформації щодо мінування об’єктів міста залучались 2 рази та здійснено 3 виїзди на виявлення підозрілих предметів. Всього за 2020 рік здійснено таких 330 виїздів і у трьох випадках були виявлені вибухонебезпечні предмети.

Правоохоронці затримали іноземця, який повідомив про замінування держустанову на вулиці Симона Петлюри.