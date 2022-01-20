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    На Печерську спиляли дерево, у яке постійно врізалися авто (фото)

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    Майже через день у стовбур врізалися фури або &laquo;Газелі&raquo; - На Печерську спиляли дерево, у яке постійно врізалися авто (фото)
    Майже через день у стовбур врізалися фури або «Газелі»
    фото: Віталій Червоненко/Facebook

    Усунути перешкоду водіям вирішили лише після розголосу

    Комунальники спиляли дерево на Бутишівому провулку в Києві, через яке там постійно траплялися аварії. Про це повідомив журналіст Віталій Червоненко у Fаcebook. За словами місцевого жителя, усунути перешкоду водіям вирішили лише після розголосу. До того ж тривалий час усі скарги на похилене дерево, уражене омелою, ігнорувалися.

    «Главком» 19 січня писав про горе-дерево на Печерську. За словами Червоненка, в грудні на вказаному місці встановили розділення двох смуг делініаторами. Відтак, дерево напроти входу в школу, опинилося впритул до повноцінної смуги руху. Раніше ж воно було завжди запаркованим.

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    На Печерську спиляли дерево, у яке постійно врізалися авто (фото)
    На Печерську спиляли дерево, у яке постійно врізалися авто (фото)
    На Печерську спиляли дерево, у яке постійно врізалися авто (фото)

    Після таких змін майже через день у стовбур почали врізатися фури або «Газелі». Частково це траплялося тому, що біля аварійного дерева не було знаків про обмеження висоти машин, які могли би там проїхати.

    Нагадаємо, на вулицях Києва з’явилися сотні знаків про заборону руху транспорту.

    Також з 1 листопада до 1 квітня максимально дозволена швидкість руху шляхами Києва – 50 км/год, окрім ділянок, де дозволена швидкість є нижчою.

    Теги: Київ журналіст рослини
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    На Печерську спиляли дерево, у яке постійно врізалися авто (фото)