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    Відсьогодні на дорогах Києва не можна розганятися вище 50 км/год

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    Зазнали змін швидкісного режиму сім ділянок вулично-дорожньої мережі Києва - Відсьогодні на дорогах Києва не можна розганятися вище 50 км/год
    Зазнали змін швидкісного режиму сім ділянок вулично-дорожньої мережі Києва
    Фото з відкритих джерел

    Швидкісні обмеження діятимуть до 1 квітня

    У період з 1 листопада до 1 квітня максимально дозволена швидкість руху шляхами столиці – 50 км/год, окрім ділянок, де дозволена швидкість є нижчою. Про це нагадує Патрульна поліція.

    Зміна швидкісного режиму передбачена рішенням Київської міської ради від 9.10.2018 №1739/5803 «Про перелік ділянок доріг, на яких дозволяється швидкість руху транспортних засобів до 80 км/год. у період з 1 квітня до 1 листопада», а перелік вулиць конкретизується відповідним актом комісійного обстеження вулиць та доріг до цього рішення.

    Зазнали змін швидкісного режиму 7 ділянок вулично-дорожньої мережі Києва:

    • Набережне шосе
    • Наддніпрянське шосе
    • Столичне шосе
    • проспект Бажана
    • вулиця Саперно-Слобідська
    • Набережно-Рибальська, від Гаванського мосту до вулиці Електриків
    • проспект Шухевича, від Північного мосту до вулиці Бальзака.

    У ніч з 31 жовтня на 1 листопада Центр організації дорожнього руху демонтує у столиці 90 дорожніх знаків 3.29 «Обмеження максимальної швидкості руху до 80 км на годину».

    Патрульні закликають водіїв не порушувати ПДР та дотримуватися швидкісного режиму.

    Раніше повідомлялося, що Київ – перше місто в Україні, де нанесено нову розмітку, що позначає спільний рух велосипедистів та моторизованого транспорту. Але швидкість обмежена 20 км/год.

    Читайте також: З 1 листопада в Україні запроваджуються нові правила дорожнього руху


    Теги: Київ дороги ПДР автомобіль
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    Відсьогодні на дорогах Києва не можна розганятися вище 50 км/год