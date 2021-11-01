Відсьогодні на дорогах Києва не можна розганятися вище 50 км/год

Швидкісні обмеження діятимуть до 1 квітня

У період з 1 листопада до 1 квітня максимально дозволена швидкість руху шляхами столиці – 50 км/год, окрім ділянок, де дозволена швидкість є нижчою. Про це нагадує Патрульна поліція.

Зміна швидкісного режиму передбачена рішенням Київської міської ради від 9.10.2018 №1739/5803 «Про перелік ділянок доріг, на яких дозволяється швидкість руху транспортних засобів до 80 км/год. у період з 1 квітня до 1 листопада», а перелік вулиць конкретизується відповідним актом комісійного обстеження вулиць та доріг до цього рішення.

Зазнали змін швидкісного режиму 7 ділянок вулично-дорожньої мережі Києва:

Набережне шосе

Наддніпрянське шосе

Столичне шосе

проспект Бажана

вулиця Саперно-Слобідська

Набережно-Рибальська, від Гаванського мосту до вулиці Електриків

проспект Шухевича, від Північного мосту до вулиці Бальзака.

У ніч з 31 жовтня на 1 листопада Центр організації дорожнього руху демонтує у столиці 90 дорожніх знаків 3.29 «Обмеження максимальної швидкості руху до 80 км на годину».

Патрульні закликають водіїв не порушувати ПДР та дотримуватися швидкісного режиму.

Раніше повідомлялося, що Київ – перше місто в Україні, де нанесено нову розмітку, що позначає спільний рух велосипедистів та моторизованого транспорту. Але швидкість обмежена 20 км/год.

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