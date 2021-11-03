На вулицях Києва з’явилися сотні знаків про заборону руху транспорту

Рух транспортних засобів на деяких вулицях Києва буде заборонений під час ожеледиці

У Києві встановлено близько 400 нових дорожніх знаків, які діятимуть упродовж осінньо-зимового періоду. Про це повідомив заступник голови Київської міської держадміністрації Костянтин Усов.

За його словами, на період з 1 листопада до 1 квітня на 55 вулицях міста КП «Центр організації дорожнього руху» встановило дорожні знаки 3.2 «Рух механічних транспортних засобів заборонено» з табличками 7.12 «Ожеледиця».

«Під час ожеледиці в зоні дії відповідного знаку рух транспортних засобів буде заборонений, – пояснив Усов. – Проте, згідно з Правилами дорожнього руху, це не стосується маршрутних автобусів, тролейбусів і таксі, що рухаються за встановленими маршрутами та мають визначені зупинки. Також ця заборона не розповсюджується на автомобілі водіїв з інвалідністю та осіб, що перевозять таких пасажирів».

Як додав заступник голови КМДА, водії з інвалідністю, а також громадяни, які проживають або працюють у цій зоні чи обслуговують розташовані там підприємства, можуть в'їжджати до зони дії знаку, але повинні виїжджати з неї на найближчому до місця призначення перехресті.

Крім того, ще на 74 вулицях комунальники встановили попереджувальні дорожні знаки 1.13 «Слизька дорога».

Нагадаємо, з 1 листопада до 1 квітня максимально дозволена швидкість руху шляхами Києва – 50 км/год, окрім ділянок, де дозволена швидкість є нижчою