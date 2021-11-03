  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    На вулицях Києва з’явилися сотні знаків про заборону руху транспорту

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    На 55 вулицях встановлено дорожні знаки 3.2 &laquo;Рух механічних транспортних засобів заборонено&raquo; з табличками 7.12 &laquo;Ожеледиця&raquo; - На вулицях Києва з’явилися сотні знаків про заборону руху транспорту
    На 55 вулицях встановлено дорожні знаки 3.2 «Рух механічних транспортних засобів заборонено» з табличками 7.12 «Ожеледиця»
    Фото: КМДА

    Рух транспортних засобів на деяких вулицях Києва буде заборонений під час ожеледиці

    У Києві встановлено близько 400 нових дорожніх знаків, які діятимуть упродовж осінньо-зимового періоду. Про це повідомив заступник голови Київської міської держадміністрації Костянтин Усов.

    За його словами, на період з 1 листопада до 1 квітня на 55 вулицях міста КП «Центр організації дорожнього руху» встановило дорожні знаки 3.2 «Рух механічних транспортних засобів заборонено» з табличками 7.12 «Ожеледиця».

    «Під час ожеледиці в зоні дії відповідного знаку рух транспортних засобів буде заборонений, – пояснив Усов. – Проте, згідно з Правилами дорожнього руху, це не стосується маршрутних автобусів, тролейбусів і таксі, що рухаються за встановленими маршрутами та мають визначені зупинки. Також ця заборона не розповсюджується на автомобілі водіїв з інвалідністю та осіб, що перевозять таких пасажирів».

    Як додав заступник голови КМДА, водії з інвалідністю, а також громадяни, які проживають або працюють у цій зоні чи обслуговують розташовані там підприємства, можуть в'їжджати до зони дії знаку, але повинні виїжджати з неї на найближчому до місця призначення перехресті.

    Крім того, ще на 74 вулицях комунальники встановили попереджувальні дорожні знаки 1.13 «Слизька дорога».

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    На вулицях Києва з’явилися сотні знаків про заборону руху транспорту
    На вулицях Києва з’явилися сотні знаків про заборону руху транспорту

    Нагадаємо, з 1 листопада до 1 квітня максимально дозволена швидкість руху шляхами Києва – 50 км/год, окрім ділянок, де дозволена швидкість є нижчою

    Теги: Київ дороги КМДА транспорт
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    На вулицях Києва з’явилися сотні знаків про заборону руху транспорту