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    Стрілянина на Закарпатті: до лікарні потрапили двоє чоловіків з вогнепальними пораненнями

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    Поранених чоловіків оперували всю ніч - Стрілянина на Закарпатті: до лікарні потрапили двоє чоловіків з вогнепальними пораненнями

    Поранених чоловіків оперували всю ніч

    Фото з відкритих джерел

    У Закарпатської області до лікарні потрапили двоє чоловіків з важкими вогнепальними пораненнями

    У неділю, 7 листопада, в Мукачеві Закарпатської області до лікарні потрапили двоє чоловіків з вогнепальними пораненнями. Про це повідомляє Mukachevo.net.

    Постраждалих госпіталізували до Мукачівської центральної районної лікарні ім. Св. Мартина.

    Постраждалим 27-28 років, їх оперували цілу ніч.

    «Один з них отримав вогнепальне поранення у легені. Стан його важкий, знаходиться у реанімації. Другий отримав поранення у плече під лопатку. Стан середнього ступеня важкості», – йдеться у повідомленні.

    Наразі невідомо, чому чоловіки отримали поранення. Правоохоронці ще не повідомляли про стрілянину на Закарпатті.

    Нагадаємо, 22 вересня, у Полтаві сталася стрілянина, 34-річний чоловік поранив 31-річного перехожого та затягнув у автомобіль 25-річну дівчину. Підозрюваного затримали в Кременчуці. У поліції вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

    До слова, 22 вересня у Черкасах на вулиці Байди Вишневецького сталася стрілянина. У результаті стрілянини було поранено одного чоловіка, його доправлено до Третьої міської лікарні.

    Як повідомлялося, на столичних Позняках правоохоронці затримали чоловіка, який влаштував стрілянину.

    Також нагадаємо, масштабна перестрілка сталася в одній з найбільших в'язниць Еквадору. В результаті стрілянини загинули 116 осіб, ще 80 були поранені, а шестеро зникли.

    Теги: чоловік стрілянина
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    Стрілянина на Закарпатті: до лікарні потрапили двоє чоловіків з вогнепальними пораненнями