На Подолі відновлено історичний вигляд будинку Казарновської (фото)

Будівля була зведена до 1880 року за проєктом видатного київського архітектора Карла Шимана у стилі історизму

Історична будівля на Подолі за адресою вулиця Межигірська, 19 отримала нове життя завдяки зусиллям реставраторів. Про це, як інформує «Главком», повідомив активіст Дмитро Перов, зазначивши, що йдеться про Будинок Христини Казарновської.

Ця будівля, зведена до 1880 року за проєктом видатного київського архітектора Карла Шимана у стилі історизму. Вона довгий час перебувала не в найкращому стані. За первинним задумом, на першому поверсі розміщувалися пекарня та булочна, а другий поверх був житловим.

Будинок Христини Казарновської із заскленим балконом фото: Дмитро Перов/Facebook

Значних змін будинок зазнав у радянські часи, коли було засклено його центральний осьовий балкон, що суттєво порушило оригінальну архітектурну композицію.

Однак, у грудні 2024 року розпочалася довгоочікувана реставрація. Першим кроком був демонтаж дисгармонійної скляної прибудови на балконі. І ось, нарешті у будинку завершено фасадні роботи.

Будинок Христини Казарновської після демонтажу балкона фото: Дмитро Перов/Facebook

Нагадаємо, Київський окружний адміністративний суд визнав недійсними вимоги забудовника щодо скасування охоронного статусу садиби купця Йосифа Дмитрієва на вул. Хорива, 2 на Подолі. Суд підтримав збереження пам’ятки історії та архітектури, поклавши край семирічному протистоянню громади та бізнесу.

Також Солом'янська окружна прокуратура Києва звернулася до суду з вимогою зобов'язати укласти охоронний договір на Будинок хіміко-технічної лабораторії, що розташований на вулиці Січеславській у Солом'янському районі столиці. Будинок хіміко-технічної лабораторії має особливе значення для Києва та України. Він внесений до Переліку об’єктів культурної спадщини міста як пам’ятка історії, архітектури та містобудування місцевого значення. Ця споруда є першим в Україні спеціально спроєктованим лабораторним будинком, рідкісним зразком науково-технічної архітектури кінця XIX – початку XX століття та відображає важливу частину історії залізничного транспорту в країні.