Головна Київ Новини
search button user button menu button

На Подолі відновлено історичний вигляд будинку Казарновської (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
На Подолі відновлено історичний вигляд будинку Казарновської (фото)
Будинок Христини Казарновської розташований на вулиці Межигірській, 19
фото: Дмитро Перов/Facebook

Будівля була зведена до 1880 року за проєктом видатного київського архітектора Карла Шимана у стилі історизму

Історична будівля на Подолі за адресою вулиця Межигірська, 19 отримала нове життя завдяки зусиллям реставраторів. Про це, як інформує «Главком», повідомив активіст Дмитро Перов, зазначивши, що йдеться про Будинок Христини Казарновської. 

Ця будівля, зведена до 1880 року за проєктом видатного київського архітектора Карла Шимана у стилі історизму. Вона довгий час перебувала не в найкращому стані. За первинним задумом, на першому поверсі розміщувалися пекарня та булочна, а другий поверх був житловим.

Будинок Христини Казарновської із заскленим балконом
Будинок Христини Казарновської із заскленим балконом
фото: Дмитро Перов/Facebook

Значних змін будинок зазнав у радянські часи, коли було засклено його центральний осьовий балкон, що суттєво порушило оригінальну архітектурну композицію.

Однак, у грудні 2024 року розпочалася довгоочікувана реставрація. Першим кроком був демонтаж дисгармонійної скляної прибудови на балконі. І ось, нарешті у будинку завершено фасадні роботи.  

Будинок Христини Казарновської після демонтажу балкона
Будинок Христини Казарновської після демонтажу балкона
фото: Дмитро Перов/Facebook

Нагадаємо, Київський окружний адміністративний суд визнав недійсними вимоги забудовника щодо скасування охоронного статусу садиби купця Йосифа Дмитрієва на вул. Хорива, 2 на Подолі. Суд підтримав збереження пам’ятки історії та архітектури, поклавши край семирічному протистоянню громади та бізнесу.  

Також Солом'янська окружна прокуратура Києва звернулася до суду з вимогою зобов'язати укласти охоронний договір на Будинок хіміко-технічної лабораторії, що розташований на вулиці Січеславській у Солом'янському районі столиці. Будинок хіміко-технічної лабораторії має особливе значення для Києва та України. Він внесений до Переліку об’єктів культурної спадщини міста як пам’ятка історії, архітектури та містобудування місцевого значення. Ця споруда є першим в Україні спеціально спроєктованим лабораторним будинком, рідкісним зразком науково-технічної архітектури кінця XIX – початку XX століття та відображає важливу частину історії залізничного транспорту в країні.

Читайте також:

Теги: реставрація вулиця архітектура Київ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Пошкоджені багатоповерхівки, магазини та авто: наслідки атаки на Київщину (фото)
Пошкоджені багатоповерхівки, магазини та авто: наслідки атаки на Київщину (фото)
24 квiтня, 07:30
Окупанти зруйнували будинок в Святошинському районі
У Києві з-під завалів чути телефонні дзвінки, доля двох дітей досі невідома
24 квiтня, 08:01
Жінка сидить біля тіла вботої росіянами матері. Київ, 24 квітня 2025 року
«Мамі мало виповнитися 85»: донька розповіла про киянку, чиє життя забрала російська атака
24 квiтня, 08:25
У Києві спалахнула пожежа в торговельному центрі «Лавина» (відео)
У Києві спалахнула пожежа в торговельному центрі «Лавина» (відео)
25 квiтня, 18:42
Віталій Кличко поспілкувався на Святошині з мешканцями пошкоджених внаслідок ворожої атаки 24 квітня будинків
Кличко зустрівся з жителями пошкоджених під час обстрілу будинків на Святошині
2 травня, 19:09
Повітряна тривога у Києві тривала більше години
Повітряна тривога у Києві тривала більше години
11 травня, 07:23
Садиба купця Йосифа Дмитрієва на вул. Хорива, 2 на Подолі
Суд захистив історичну садибу Дмитрієва на Подолі від забудови
14 травня, 18:28
Віталій Кличко: Київрада збільшить допомогу армії ще на 500 млн грн
Підтримка постраждалих та допомога армії. Кличко назвав ключові питання сесії Київради
15 травня, 13:01
Колишня концертмейстерка дала мініконцерт на Центральному вокзалі Києва
На головному вокзалі України виступила піаністка, історія якої розчулила мережу
16 травня, 13:45

Новини

На Подолі відновлено історичний вигляд будинку Казарновської (фото)
На Подолі відновлено історичний вигляд будинку Казарновської (фото)
«Софія Київська» потрапила у скандал через платний вхід у День музеїв
«Софія Київська» потрапила у скандал через платний вхід у День музеїв
На Київщині вандали пошкодили медичні автомобілі
На Київщині вандали пошкодили медичні автомобілі
Спалах гепатиту А у Києві: зареєстровано понад 70 випадків захворювання
Спалах гепатиту А у Києві: зареєстровано понад 70 випадків захворювання
У Києві 20-25 травня відбудуться продуктові ярмарки (адреси)
У Києві 20-25 травня відбудуться продуктові ярмарки (адреси)
У Дарницькому районі затримано чоловіків, які влаштували стрілянину з вікна авто
У Дарницькому районі затримано чоловіків, які влаштували стрілянину з вікна авто

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
223K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 травня: ситуація на фронті
83K
Карта повітряних тривог України онлайн 19 травня 2025
56K
ЗСУ ліквідували українського боксера, який змагався разом з Усиком і Ломаченком
49K
Зеленський зробив Папі Римському особливий подарунок
34K
Сіміон переплутав прапори й «став» президентом Чаду замість Румунії
28K
Український солдат випросив зброю у президента Макрона

Новини

Повітряна тривога в Києві тривала майже 9 год
Вчора, 08:57
Соліст Ziferblat вигукнув зі сцени Євробачення «Слава Україні»
17 травня, 22:50
День вишиванки 2025: історія, традиції та цікаві факти про свято
15 травня, 00:00
Путін затвердив склад делегації РФ для переговорів із Україною
14 травня, 22:59
В Україні оголошено відбій тривоги через загрозу балістики
14 травня, 15:11
Трамп і кронпринц Саудівської Аравії підписали стратегічну економічну угоду
13 травня, 16:37

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua