У Києві оголошено повітряну тривогу

Пройдіть в укриття!

У Києві о 04:47 оголошено повітряну тривогу. КМДА просить всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту. У столиці існує загроза БпЛА.

Актуальна карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін вийшов до журналістів з великим запізненням. Як і писали російські ЗМІ, диктатор говорить про війну в Україні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на трансляцію Путіна.

Путін почав звинувачувати Україну у порушенні перемир'я. За його словами, Росія неодноразово виступала за ініціативу припинення вогню, але Київ порушував мораторій на удари по енергетичних об'єктах, не дотримувалось і Великодне перемир'я.

Путін заявив, що за ці три дня перемир'я було здійснено 5 цілеспрямованих спроб нападу на російський державний кордон.