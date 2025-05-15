Підтримка постраждалих та допомога армії. Кличко назвав ключові питання сесії Київради

Очікується, що депутати підтримають збільшення фінансування для сил безпеки та оборони ще на 500 млн грн

Сьогодні, 15 травня 2025 року, у столиці проходить сесія Київської міської ради. Одним із ключових питань порядку денного є розгляд змін до міської цільової програми «Турбота», спрямованих на підтримку киян, чиє житло постраждало внаслідок обстрілів, та збільшення допомоги армії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на мера Києва Віталія Кличка.

Мер Києва повідомив, що депутати планують ухвалити рішення, яке дозволить мешканцям, чиї домівки руйновані, отримувати кошти на оренду тимчасового житла на період відновлення.

Крім того, на сесії розглядатимуться зміни до програми«Захисник Києва». Очікується, що депутати підтримають збільшення фінансування для сил безпеки та оборони ще на 500 млн грн. Як відомо, з початку року Київ вже спрямував на ці потреби 5,5 млрд грн з міського бюджету.

Нагадаємо, Київська міська влада збільшила розмір щорічної одноразової матеріальної допомоги для киян-захисників та захисниць з інвалідністю І та ІІ групи. Відтепер розмір виплат становитиме 40 тис. грн для осіб з інвалідністю І групи та 30 тис. грн для осіб з інвалідністю ІІ групи.

Раніше мер Києва Віталій Кличко поспілкувався у Святошинському районі з мешканцями будинків, пошкоджених внаслідок ворожої атаки на Київ 24 квітня. Також він оглянув відновлений будинок на вул. Івана Дзюби у Святошині, що зазнав пошкоджень внаслідок обстрілу в січні 2024 року.