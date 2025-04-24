«Мамі мало виповнитися 85»: донька розповіла про киянку, чиє життя забрала російська атака

Донька загиблої внаслідок ракетного удару киянки зізнається, що ненавидить Росію за її злочини

У Святошинському районі столиці внаслідок нічної атаки росіян померла літня жінка. З'явилося щемливе відео, на якому донька сидить біля тіла матері під будинком. Про це повідомляє «Главком».

«Це моя мама, Олена Лунівна, їй 85 років мало виповнитися цього року. Хоч вона й старенька була, але вона була «міцненька» і вмирати вона не збиралася. Але такі злочинці знов напали на нас. Вночі ракета влучила і моя мама загинула», – говорить жінка.

Донька загиблої внаслідок ракетного удару киянки зізнається, що ненавидить Росію.

«Я ненавиджу Росію. Я ненавиджу їхнього президента. Та ми всі їх ненавидимо. Тому що вже стільки горя вони принесли, дітей скільки загинуло, людей. Неможливо так жити», - говорить донька загиблої Людмила.

Серце розривається 💔



Жінка сидить біля тіла загиблої матері у Святошинському районі. pic.twitter.com/NupcaYFDWb — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) April 24, 2025

Нагадаємо, що нічна атака на Київ у ніч проти 24 квітня була комбінованою: окупанти запустили як ракети, так і дрони. Сталися руйнування в житлових будинках, тривають пошуки людей під завалами.

Виникли пожежі в гаражах, адмінбудівлі, нежитлових будівлях. Через падіння уламків горіли авто та суха трава. Вогнеборці ліквідували загоряння.

Наразі у п'ятьох районах столиці триває ліквідація наслідків нічного обстрілу. Працюють психологи та кінологи ДСНС.