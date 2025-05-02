Кличко зустрівся з жителями пошкоджених під час обстрілу будинків на Святошині

Загалом Київ виплатив 170 млн одноразової допомоги постраждалим мешканцям

Мер Києва Віталій Кличко поспілкувався у Святошинському районі з мешканцями будинків, пошкоджених внаслідок ворожої атаки на Київ 24 квітня. Також він оглянув відновлений будинок на вул. Івана Дзюби у Святошині, що зазнав пошкоджень внаслідок обстрілу в січні 2024 року. Про це Віталій Кличко повідомив у своєму Telegram-каналі, інформує «Главком».

Мер Києва Віталій Кличко поспілкувався у Святошинському районі з мешканцями будинків, пошкоджених внаслідок ворожої атаки на Київ 24 квітня фото: Віталій Кличко/Telegram

«61 заява на отримання матеріальної допомоги надійшла від мешканців Святошинського району, житло яких є наразі непридатним для проживання внаслідок ворожої атаки на Київ 24 квітня. Йдеться про виплати по 40 тис. грн допомоги – в розрахунку на 2 міс. на оренду житла. 48 людей уже отримали цю допомогу. Також заяви в штаб ще надходять. І ми вже готуємо зміни до програми «Турбота», щоб оплачувати оренду постраждалим мешканцям, поки місто відновлює їхнє житло», – зазначив Віталій Кличко.

Він також повідомив, що понад 320 людей, квартири яких 24 квітня постраждали менше, вже отримали від міста по 10 тис. грн матеріальної допомоги, яку столиця виплачує в таких випадках з 2022 року. Загалом за цей час Київ виплатив 170 млн одноразової допомоги постраждалим мешканцям.

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У Святошинському районі триває інструментальне обстеження 14 будинків для їх відновлення фото:Віталій Кличко/Telegram

У Святошинському районі триває інструментальне обстеження 14 будинків для їх відновлення.

Також Віталій Кличко оглянув відновлений будинок на вул. Івана Дзюби у Святошинському районі, що зазнав пошкоджень внаслідок ворожої атаки у січні 2024 року. Капремонт за рахунок міського бюджету завершили у квітні. Мер Києва поспілкувався з мешканцями, які почали заселятись у відновлене житло.

Кличко оглянув відновлений будинок на вул. Івана Дзюби у Святошинському районі, що зазнав пошкоджень внаслідок ворожої атаки у січні 2024 року фото: Віталій Кличко/Telegram

У будинку демонтували пошкоджені будівельні конструкції. Відновили міжповерхові перекриття, стіни, перегородки, балконні плити, покрівлю, вікна, двері. Налагодили роботу внутрішніх інженерних мереж. Оздобили дев'ять найбільш пошкоджених квартир і місця загального користування. Зробили благоустрій території поруч.

«Відновлення пошкоджених внаслідок ворожих обстрілів будинків – у пріоритетах міста», – підкреслив Віталій Кличко.

Кличко оглянув відновлений будинок на вул. Івана Дзюби у Святошинському районі, що зазнав пошкоджень внаслідок ворожої атаки у січні 2024 року фото: Віталій Кличко/Telegram

Він повідомив, що Київ виділив із бюджету понад 900 млн грн на відновлення 36 найбільш пошкоджених будинків. Уже капітально відремонтували 23 житлових будинки. І триває відновлення ще 13.

Нагадаємо, кияни, чиє житло було пошкоджене або зруйноване внаслідок воєнної агресії, можуть отримати компенсацію від держави. Алгоритм дій у цих випадках нагадали в Департаменті з питань реєстрації КМДА. Подати відповідну заяву можна онлайн на порталі «Дія» або офлайн – у будь-якому Центрі надання адміністративних послуг міста Києва.