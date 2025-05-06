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Від Центрального гастроному на Хрещатику залишився лише фасад. Активісти б'ють на сполох

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Від Центрального гастроному на Хрещатику залишився лише фасад. Активісти б'ють на сполох
Історична споруда не пережила реставрації
фото: спільнота «Спадщина»/Facebook

Будівля готелю «Кане» була побудована у 1873-1874 роках за проєктом Володимира Ніколаєва

У Києві будівля колишнього Центрального гастроному на Хрещатику, що раніше була готелем «Кане», не пережила реставрації. Від історичної споруди  залишився лише фасад. Про це повідомила спільнота «Спадщина», інформує «Главком».

Будівля готелю «Кане» була побудована у 1873-1874 роках за проєктом Володимира Ніколаєва, пережила дві війни, мала статус пам'ятки національного значення з 2009 року.

Будівля готелю «Кане» на старих фото
Будівля готелю «Кане» на старих фото
фото: Центральний Гастроном Хрещатик 40/1/Facebook
Центральний гастроном на розі вул. Хрещатик і Богдана Хмельницького (№ 40/1). Початок 1990-х
Центральний гастроном на розі вул. Хрещатик і Богдана Хмельницького (№ 40/1). Початок 1990-х
фото: Сергій П'ятеріков
Після реставрації від будівлі Центрального гастроному на Хрещатику залишився лише фасад
Після реставрації від будівлі Центрального гастроному на Хрещатику залишився лише фасад
фото: Дмитро Перов/Facebook

У 2017 році на даху сталася пожежа, згоріли перекриття між поверхами. Після цього фасад будівлі закрили банером із намальованим фасадом. Згодом трапилася ще одна пожежа, а потім розпочався демонтаж, який фактично звів історичну будівлю до однієї фасадної стіни.

20 червня 2017 року у Центральному гастрономі сталася масштабна пожежа
20 червня 2017 року у Центральному гастрономі сталася масштабна пожежа
фото з відкритих джерел

Спільнота «Спадщина» наголошує, що це не поодинокий випадок. У березні подібним чином було зруйновано 200-річні крамниці Давидова на Подолі, де за банером із намальованим фасадом також зникла пам'ятка архітектури, а на її місці з'явився бетонний моноліт.   

Громадськість закликає підписати петицію з вимогою відставки директорки Департаменту охорони культурної спадщини КМДА Марини Соловйової. На думку активістів, її діяльність не забезпечує належного збереження культурної спадщини міста.

«Соловйова не впоралася з прийняттям надважливого рішення, яке б гарантувало захист фонової історичної забудови та забороняло знесення цінних історичних будівель старше 100 років», – йдеться у тексті петиції.

Нагадаємо, Київ планує розмістити Музей авангарду в історичній будівлі на вулиці Липській. Музей авангарду, який є філією Музею історії міста Києва, було створено у листопаді 2024 року, але він досі не має власного приміщення. Тож його планують розмістити у будівлі за адресою вулиця Липська, 16, відомій як маєток графині Уварової. Ця будівля була зведена у 1911 році. Вона є пам'яткою архітектури та містобудування місцевого значення.

Також у Києві завершили важливий етап збереження історичної спадщини столиці – оцифрування документації Гостиного двору. Ця архітектурна пам’ятка, яку передали Міністерству культури кілька років тому, досі лишається без реставрації. І це створює реальну загрозу збереженню об'єкта. 

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Теги: Київ архітектура

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