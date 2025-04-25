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У Києві спалахнула пожежа в торговельному центрі «Лавина» (відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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У Києві спалахнула пожежа в торговельному центрі «Лавина» (відео)
фото: скриншот з відео

З торговельного центру усіх людей евакуйовано

У столичному ТЦ «Лавина» спалахнула пожежа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцеві пабліки.

Зазначається, що з торговельного центру усіх людей евакуйовано.

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Нагадаємо, що 24 квітня вночі уламки збитого ворожого дрона влучили у житловий будинок у Оболонському районі Києва. Родина, яка проживала там, втратила майже все. Жінка, яка жила у будинку, разом з дітьми встигла спуститися в укриття, але чоловік зазнав опіків.

Як повідомлялося, пожежі в екосистемах на Київщині не вщухають. Тільки за 22 квітня рятувальники 47 разів виїжджали на ліквідацію пожеж в екосистемах, вогонь знищив все живе на загальній площі більше 33 га.

Теги: Київ пожежа

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