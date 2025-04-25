У Києві спалахнула пожежа в торговельному центрі «Лавина» (відео)

З торговельного центру усіх людей евакуйовано

У столичному ТЦ «Лавина» спалахнула пожежа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцеві пабліки.

Зазначається, що з торговельного центру усіх людей евакуйовано.

Нагадаємо, що 24 квітня вночі уламки збитого ворожого дрона влучили у житловий будинок у Оболонському районі Києва. Родина, яка проживала там, втратила майже все. Жінка, яка жила у будинку, разом з дітьми встигла спуститися в укриття, але чоловік зазнав опіків.

Як повідомлялося, пожежі в екосистемах на Київщині не вщухають. Тільки за 22 квітня рятувальники 47 разів виїжджали на ліквідацію пожеж в екосистемах, вогонь знищив все живе на загальній площі більше 33 га.