На Подолі попри заборону будівельники розбирають корпус-пам’ятку Могилянки (фото)
Корпус було зведено у 1822 році за проєктом архітектора Людовіка Шарлемана
На Контрактовій площі розбирають корпус-пам'ятку Києво-Могилянської академії 1822 року побудови. Про це, як інформує «Главком», повідомив активіст Дмитро Перов.
Повідомляється, що попри заборону в новому академічному корпусі тривають роботи з перепланування та розбирання стін. Активіст наголошує, що руйнування відбувається за наказом Сергія Квіта, президента Києво-Могилянської академії. Цей корпус збудували у 1822 році за проєктом архітектора Людовіка Шарлемана під керівництвом автора одного з перших Генпланів Києва – Андрія Меленського.
У 2023 році Київська міська прокуратура вимагала від Міністерства культури внести унікальну споруду до Державного реєстру нерухомих памʼяток. Рік тому, 7 травня 2024 року, будівлю внесли до Держреєстру памʼяток. Згідно із законом «Про охорону культурної спадщини» памʼятки заборонено зносити, змінювати або перебудовувати.
Однак, як наголошує Перов, всередині будівлі нині тривають роботи, розбирають окремі перекриття. Дозволи на перепланування памʼятки відсутні.
За словами активіста, історичну жовту цеглу, з якої було зведено стіни, складають в мішки для будівельного сміття.
Нагадаємо, у Києві будівля колишнього Центрального гастроному на Хрещатику, що раніше була готелем «Кане», не пережила реставрації. Від історичної споруди залишився лише фасад. Будівля готелю «Кане» була побудована у 1873-1874 роках за проєктом Володимира Ніколаєва, пережила дві війни, мала статус пам'ятки національного значення з 2009 року.
До слова, Київ планує розмістити Музей авангарду в історичній будівлі на вулиці Липській. Музей авангарду, який є філією Музею історії міста Києва, було створено у листопаді 2024 року, але він досі не має власного приміщення. Тож його планують розмістити у будівлі за адресою вулиця Липська, 16, відомій як маєток графині Уварової. Ця будівля була зведена у 1911 році. Вона є пам'яткою архітектури та містобудування місцевого значення.
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