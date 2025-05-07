На Подолі попри заборону будівельники розбирають корпус-пам’ятку Могилянки (фото)

7 травня 2024 року будівлю було внесено до Держреєстру памʼяток

Корпус було зведено у 1822 році за проєктом архітектора Людовіка Шарлемана

На Контрактовій площі розбирають корпус-пам'ятку Києво-Могилянської академії 1822 року побудови. Про це, як інформує «Главком», повідомив активіст Дмитро Перов.

Повідомляється, що попри заборону в новому академічному корпусі тривають роботи з перепланування та розбирання стін. Активіст наголошує, що руйнування відбувається за наказом Сергія Квіта, президента Києво-Могилянської академії. Цей корпус збудували у 1822 році за проєктом архітектора Людовіка Шарлемана під керівництвом автора одного з перших Генпланів Києва – Андрія Меленського.

У 2023 році Київська міська прокуратура вимагала від Міністерства культури внести унікальну споруду до Державного реєстру нерухомих памʼяток. Рік тому, 7 травня 2024 року, будівлю внесли до Держреєстру памʼяток. Згідно із законом «Про охорону культурної спадщини» памʼятки заборонено зносити, змінювати або перебудовувати.

На Контрактовій площі розбирають корпус-пам'ятку Києво-Могилянської академії 1822 року побудови фото: Дмитро Перов/Facebook

Однак, як наголошує Перов, всередині будівлі нині тривають роботи, розбирають окремі перекриття. Дозволи на перепланування памʼятки відсутні.

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Історичну жовту цеглу, з якої зроблені стіни, складають в мішки для будівельного сміття фото: Дмитро Перов/Facebook

За словами активіста, історичну жовту цеглу, з якої було зведено стіни, складають в мішки для будівельного сміття.

Нагадаємо, у Києві будівля колишнього Центрального гастроному на Хрещатику, що раніше була готелем «Кане», не пережила реставрації. Від історичної споруди залишився лише фасад. Будівля готелю «Кане» була побудована у 1873-1874 роках за проєктом Володимира Ніколаєва, пережила дві війни, мала статус пам'ятки національного значення з 2009 року.

До слова, Київ планує розмістити Музей авангарду в історичній будівлі на вулиці Липській. Музей авангарду, який є філією Музею історії міста Києва, було створено у листопаді 2024 року, але він досі не має власного приміщення. Тож його планують розмістити у будівлі за адресою вулиця Липська, 16, відомій як маєток графині Уварової. Ця будівля була зведена у 1911 році. Вона є пам'яткою архітектури та містобудування місцевого значення.