Прокуратура вимагає захисту для історичної будівлі на Солом'янці через суд

Будинок хіміко-технічної лабораторії має особливе значення для Києва

Солом'янська окружна прокуратура Києва звернулася до суду з вимогою зобов'язати укласти охоронний договір на Будинок хіміко-технічної лабораторії, що розташований на вулиці Січеславській у Солом'янському районі столиці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Київської міськеої прокуратури.

Зазначається, що власник об'єкта культурної спадщини досі не виконав вимог законодавства щодо охорони пам'яток та не уклав відповідний договір.

Власник об'єкта культурної спадщини досі не виконав вимог законодавства щодо охорони пам'яток та не уклав відповідний договір фото: Київська міська прокуратура/Facebook

Охоронний договір передбачає встановлення індивідуальних гарантій захисту для цієї історично важливої будівлі.

Будинок хіміко-технічної лабораторії має особливе значення для Києва та України. Він внесений до Переліку об’єктів культурної спадщини міста як пам’ятка історії, архітектури та містобудування місцевого значення. Ця споруда є першим в Україні спеціально спроєктованим лабораторним будинком, рідкісним зразком науково-технічної архітектури кінця XIX – початку XX століття та відображає важливу частину історії залізничного транспорту в країні.

Прокуратура вимагає укласти охоронний договір на Будинок хіміко-технічної лабораторії у Києві фото: Київська міська прокуратура/Facebook

Наразі Київський окружний адміністративний суд відкрив провадження у цій справі. Триває судовий розгляд, у ході якого прокуратура наполягатиме на необхідності укладення охоронного договору для збереження цієї цінної історичної пам'ятки.

Нагадаємо, у Києві будівля колишнього Центрального гастроному на Хрещатику, що раніше була готелем «Кане», не пережила реставрації. Від історичної споруди залишився лише фасад. Будівля готелю «Кане» була побудована у 1873-1874 роках за проєктом Володимира Ніколаєва, пережила дві війни, мала статус пам'ятки національного значення з 2009 року. У 2017 році на даху сталася пожежа, згоріли перекриття між поверхами. Після цього фасад будівлі закрили банером із намальованим фасадом. Згодом трапилася ще одна пожежа, а потім розпочався демонтаж, який фактично звів історичну будівлю до однієї фасадної стіни.

До слова, Київ планує розмістити Музей авангарду в історичній будівлі на вулиці Липській. Музей авангарду, який є філією Музею історії міста Києва, було створено у листопаді 2024 року, але він досі не має власного приміщення. Тож його планують розмістити у будівлі за адресою вулиця Липська, 16, відомій як маєток графині Уварової. Ця будівля була зведена у 1911 році. Вона є пам'яткою архітектури та містобудування місцевого значення.