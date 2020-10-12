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    На Кільцевій у Києві байкер влетів у «Тойоту» (фото, відео)

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    Автомобіль отримав серйозні пошкодження - На Кільцевій у Києві байкер влетів у «Тойоту» (фото, відео)
    Автомобіль отримав серйозні пошкодження
    Фото: Магнолія-ТВ

    В результаті ДТП постраждав водій мотоцикла

    У неділю, 11 жовтня, пізно ввечері на Кільцевій у Києві сталася дорожньо-транспортна пригода: байкер влетів у «Тойоту». 

    Про це повідомляє «Магнолія-ТВ».

    За попередніми даними, обидва рухалися в одному напрямку у бік Жулянського мосту. В якийсь момент водій авто не впорався із керуванням і зіткнувся з байкером, який повертав ліворуч.

    Внаслідок потужного зіткнення автівку добре потрощило, але її водій не постраждав.

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    На Кільцевій у Києві байкер влетів у «Тойоту» (фото, відео)
    На Кільцевій у Києві байкер влетів у «Тойоту» (фото, відео)
    На Кільцевій у Києві байкер влетів у «Тойоту» (фото, відео)
    На Кільцевій у Києві байкер влетів у «Тойоту» (фото, відео)
    Фото: Магнолія-ТВ

    Байкера з відкритим переломом кінцівки забрала швидка до лікарні.

    На місці події працювала слідчо-оперативна група поліції, яка з'ясовувала всі обставини ДТП.

    Національна поліція України ДТП Київ водій автомобіль мотоцикл
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