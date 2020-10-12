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    Новини

    У Києві ДТП паралізувало рух трамваїв (відео)

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    В результаті ДТП один із автомобілів опинився на трамвайній колії - У Києві ДТП паралізувало рух трамваїв (відео)
    В результаті ДТП один із автомобілів опинився на трамвайній колії
    Фото: скріншот відео

    Рух трамваїв було відновлено о 8:50

    У понеділок, 12 жовтня, сталася дорожньо-транспортна пригода на вул. Кирилівській у Києві. На трамвайних коліях зіткнулися два автомобілі.

    У зв’язку з аварією рух трамваїв №11, 12, 16, 19 у напрямку Подолу зупинився. Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

    На місці працювала поліція.

    Як повідомляє «Київпастранс», рух трамваїв було організовано до Подільського трамвайного депо.

    Рух було відновлено о 08:50.

    Наразі трамваї курсують за власною схемою з відхиленням від графіка.

    ДТП Київ громадський транспорт автомобіль Київпастранс
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