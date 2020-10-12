У Києві ДТП паралізувало рух трамваїв (відео)
В результаті ДТП один із автомобілів опинився на трамвайній колії
Фото: скріншот відео
Рух трамваїв було відновлено о 8:50
У понеділок, 12 жовтня, сталася дорожньо-транспортна пригода на вул. Кирилівській у Києві. На трамвайних коліях зіткнулися два автомобілі.
У зв’язку з аварією рух трамваїв №11, 12, 16, 19 у напрямку Подолу зупинився. Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.
На місці працювала поліція.
Як повідомляє «Київпастранс», рух трамваїв було організовано до Подільського трамвайного депо.
Рух було відновлено о 08:50.
Наразі трамваї курсують за власною схемою з відхиленням від графіка.