У Києві ДТП паралізувало рух трамваїв (відео)



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В результаті ДТП один із автомобілів опинився на трамвайній колії Фото: скріншот відео

Рух трамваїв було відновлено о 8:50

У понеділок, 12 жовтня, сталася дорожньо-транспортна пригода на вул. Кирилівській у Києві. На трамвайних коліях зіткнулися два автомобілі.

У зв’язку з аварією рух трамваїв №11, 12, 16, 19 у напрямку Подолу зупинився. Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

На місці працювала поліція.

Як повідомляє «Київпастранс», рух трамваїв було організовано до Подільського трамвайного депо.

Рух було відновлено о 08:50.

Наразі трамваї курсують за власною схемою з відхиленням від графіка.